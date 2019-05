Další kvalifikace iSport LIGY je tu! Buď jako T9Laky a přibliž se finále na Letné | iSport.cz

Buď jako T9Laky nebo The Johny, profíci ve FIFA. Oni a dalších 14 hráčů už si zajistili své místo v online finále CZC.cz iSport LIGY, ve kterém si to 32 nejlepších gamerů rozdá o 8 vstupenek do offline finále, které se 15. června uskuteční na stadionu Sparty na pražské Letné.

Zbývá 16 míst a o prvních osm z nich vypukne boj již v sobotu 1. června. Přihlásit se do třetí kvalifikace můžeš do sobotních 15:50 zdarma i ty. V 16:00 pak odstartuje zápolení o postup do online finále. Veškeré informace najdeš na www.isportliga.cz.

Tentokrát se bude hrát s klasickými týmy. Vybereš si Chelsea, Juventus, PSG či snad Francii? Je to na tobě! Tak neváhej a zapoj se do CZC.cz iSport LIGY!

T9Laky znovu vítězem! V prvním offline finále zdolal Kobbyho

Na offline finále iSport LIGY nechyběl Vácha. Hraju FIFU i střílečky. NHL? Na to je nejlepší David Bičík, říká