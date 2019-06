Největší favorit iSport LIGY T9Laky: Chci pro Plzeň vyloupit Spartu! | iSport.cz

Dokázal ovládnout iSport Cup a vyhrát první offline finále iSport LIGY. Ke zkompletování pomyslného hattricku mu už tak schází ovládnout druhé offline finále na Letné. Hrát pod širým nebem pro něj ale bude nová zkušenost. „Je to určitě zajímavé. Nikdy jsem venku nehrál, je to pro mě něco nového. Nikdy mě zatím nenapadlo si vzít PlayStation ven a sám jsem zvědavý, jaké to bude,“ řekl plzeňský hráč.

A právě venkovní prostředí by mohlo být i nejtěžší zkouškou. Podle předpovědi počasí by totiž mělo být slunečno a až třicetistupňové vedro. „Jak se na to budu připravovat nevím. Hlavně pít, pít, pít,“ uvědomuje si. „Jenom doufám, že budeme někde ve stínu. Zatím to vypadá, že by mělo být nějakých třicet stupňů, takže je možný, že to někoho rozhodí. Ale uvidíme, snad to bude v pohodě a bez problémů.“

T9Laky se do offline finále probojoval bez sebemenších potíží a zbývá mu už překonat jen sedm protivníků. „Musím říct, že kvalifikace byla jednodušší a rychlejší, než jsem čekal. Nenarazil jsem na žádné překážky, skupinu jsem šel hladce z prvního místa. Dvě vyřazovací kola šla dobře a zvládl jsem to,“ popsal svou cestu.

Ač je považován za největšího favorita, snaží se stát nohama na zemi a sám si konkurenci uvědomuje. „Pořád je tam ještě RIIJK a minulý finalista kobby,“ vyjmenoval své největší konkurenty. Nemrzí ho ale, že se mezi nejlepších osm neprobojoval žádný ze sparťanů, a tak turnaj na Letné přijde o ještě větší náboj?

Plzeňský fotbalový tým dnes vstoupil do světa eSportu, tedy virtuálního fotbalu. Představil novou posilu konzolových her, údajně nejlepšího hráče takzvané FIFA sekce v ČR, dvacetiletého Lukáše Poura, který je známý pod přezdívkou T9Laky







„Vlastně ani nemrzí, protože to jsou oba dobří hráči a byla by to zase konkurence navíc,“ smál se a zároveň dodal: „Ale je to škoda, že ani jeden z nich nepostoupil, protože by to bylo hned o něco vyhecovanější a zábavnější. Ale bohužel, to se stává. I tak tam ale chci vyhrát a pro Plzeň Spartu vyloupit,“ hecoval se.

Na výhru si věří, sám ale ví, že zadarmo nic nedostane. „Tyhle turnaje budou pořád těžší a těžší, ale bylo by fajn to zvládnout. Rád bych to dokázal a zkompletoval hattrick. Chtěl bych vyhrát i z toho důvodu, že se bude hrát na stadionu Sparty,“ vrátil se k rivalitě dvou fotbalových velikánů. „Podle mě je ale rivalita větší mezi fanoušky, než mezi kluby. Ale pořád tam je.“

K sobotnímu offline finále iSport LIGY se pojí i prizepool v hodnotě 40 tisíc korun. Už T9Laky přemýšlel, jak by s penězi naložil? „V poslední době dost šetřím, takže bych dal i tyhle peníze na stranu. I kvůli tomu je opravdu lákavé to vyhrát potřetí.“

A na co se podle něj mohou fanoušci těšit nejvíc? „Nejlepší je, že se bude hrát FUT, tedy ultimate team. Lidé tak budou moci vidět tu špičku, která v Česku je. Věřím, že uvidí hodně dobrých zápasů. Něco nového také bude, že se hraje venku, na fotbalovém stadionu,“ láká diváky.

Pro fanoušky je vstup zdarma a kromě soubojů o prvenství se mohou těšit i na celou řadu soutěží a dárků. Přestože ani jeden ze sparťanů nepostoupil, oba na místo dorazí a fanoušci je budou moci ve FIFĚ vyzvat. Kdo jim dá navíc gól, získá šanci vyhrát PlayStation 4 a hry.