Johny zatím na postup do finále čeká: FIFA 20 mi dává zabrat, ale věřím si | iSport.cz

V předchozím díle populární fotbalové strategie FIFA byl jedním z nejlepších českých hráčů. V novém díle se však Jan „The Johny“ Hradil zatím hledá. Během tří kvalifikací se mu nepodařilo postoupit do online finále iSport LIGY a před sebou má poslední šanci. Rozhodně však nehází flintu do žita, věří, že se mu podaří s novým dílem brzy dostatečně sehrát. „Herní sebevědomí mi zatím v téhle FIFĚ chybí, ale věřím, že postoupím,“ hlásí hráč hájící pražskou Spartu.

Zatím se vám nepodařilo probojovat do online finále, čím to je?

„Bohužel herní styl, kterým jsem se prosazoval v minulé FIFĚ, zatím tak nefunguje v aktuálním ročníku, takže i když soupeře přehraju, nejsem schopný zatím vyhrávat všechny zápasy, které by byly potřeba.“

Jak byste třeba zhodnotil soupeře, se kterými jste v těch předchozích kvalifikacích prohrál?

„Tak vypadl jsem s Huhnakem a Rozsim, což jsou jedni z nejlepších u nás. Nicméně druhá kvalda mě mrzí více. Tam jsem měl papírově jasně postoupit, ale bohužel se tak nestalo.“

Před vámi je poslední kvalifikace. Věříte, že se to konečně podaří?

„Kdybych si nevěřil, tak se nepřihlašuji, ale nebudu tajit, že mi herní sebevědomí zatím v téhle FIFĚ chybí.“

Sedne vám FIFA 20 tedy hůř než předchozí díl? Jak to?

„Mnohem hůře. To z čeho jsem v minulém ročníku těžil a odlišoval se od ostatních hráčů, což byl rychlý přechod do útoku a celkově velmi ofenzivní styl hry, tak teď na tom tratím. FIFA 20 vyžaduje pomalou rozehrávku směrem dopředu, přihrávky z první a podobně jsou totálně odepsané gameplayem, takže mám v tomhle směru velký problém. Uvidíme, jestli se hra promění nějakým updatem, a nebo se budu muset výrazněji přizpůsobovat já.“

S jakou taktikou do další kvalifikace půjdete? Budete něco měnit?

„Měnit zatím nic nebudu, ani ne před měsícem jsem byl druhý na MČSR s taktikou, kterou teď hraji. Pokud by se výsledky nedostavovaly i nadále, určitě změny v mém stylu přijdou.“

Trénujete teď častěji, když je ten nový díl?

„Určitě, ke konci ročníku se stalo, že se nějaký den člověk k FIFĚ nedostal, ať už z rodinných či marketingových a dalších povinností. To se ale v novém ročníku nestává, člověk hraje denně, i když ho přes den čekají jiné povinnosti.“