Suverén iSport LIGY T9Laky: Další triumf půjde na řidičák! | iSport.cz

Laky po suverénní jízdě základní skupinou ve čtvrtfinále narazil překvapivě na jednoho z dalších favoritů, sparťana Emericksona. Tomu ale sobotní akce vůbec nevyšla, ze skupiny šel z posledního místa bez bodu a suveréna Lakyho nepřekvapil. Plzeňský hráč v semifinále na dva zápasy vyřadil týmového kolegu JameseBonyho a ve finále překvapení turnaje Serona, a dokázal tak, že i v novém ročníku populární hry se s ním musí počítat jako s dominantní sílou.

Poprvé se finále iSport LIGY hrálo ve FIFA 20, ale vy jste opět vyhrál. Rodil se ten triumf nějak odlišně, složitěji?

„Bylo to pro mě těžší, neměl jsem takové sebevědomí jako ve FIFA 19, ta mi šla o hodně líp. Jsem rád, že jsem to zvládnul a i ve dvacítce to půjde. Když jsem zjistil, že budu hrát proti Emericksonovi, tak jsem neměl radost, je to nepříjemný soupeř, ale zvládl jsem to, pak i semifinále a finále jsem si pohlídal. Seron hrál styl, který mi vyhovoval.“

Jak byste zhodnotil výkon Serona, v 15 letech nejmladšího finalisty?

„Hrozně mu fandím, jsme kamarádi. Má asi jeden z nejslabších týmů, ale dokazuje s ním neskutečné věci.“

Bylo pro vás překvapením, že Emerickson se ziskem 0 bodů ve skupině skončil tak brzo?

„Určitě, považoval jsem ho za jednoho z favoritů. Myslím si, že FIFA 20 mu docela sedla. Dost mě překvapilo, že nezískal ani bod.“

Už v sobotu je tu superfinále o 100 tisíc korun, budete se na něj připravovat nějak jinak, než na dosavadní turnaje?

„Příprava bude asi úplně stejná, maximálně budou větší nervy, když jde o víc peněz.“

Kdyby se vám i počtvrté podařilo vyhrát a odnést si domů rovných 100 tisíc, máte už nějaký plán, co byste s nimi udělal?

„Plán úplně ne. Chci si teď udělat řidičák, něco z toho by možná padlo na auto, ale to je ještě v dálce. Nejdřív samozřejmě musím vyhrát. Ale jsem rád, že jsem zvítězil ty dosavadní tři finále. I kdyby to nevyšlo v sobotu, tak už jsem se té částce vlastně vyrovnal.“

Kdo pro vás na superfinále bude největším soupeřem?

„Je tam RIIJK, který podává pořád excelentní výkony, Seron překvapil, takže i on může udělat velký výsledek. I moji týmoví kolegové JamesBony a Pikej do toho můžou zasáhnout.“