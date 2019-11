Vítěz iSport LIGY JamesBony: Král je pořád T9Laky. Co udělá s výhrou? | iSport.cz

Šéfredaktor deníku Sport Lukáš Tomek mezi dvojicí James Bony (vlevo) a Caster, která si to rozdala ve finále SUPERFINÁLE CZC.cz iSport LIGY o první místo a 100 tisíc korun • Pavel Mazáč / Sport

Vítězem prvních třech offline finále se stal pokaždé T9Laky, v SUPERFINÁLE však narazil na tvrdého a šikovného protivníka. Martin „Caster“ Štěpán se po urputném boji probojoval až do finále, kde však podlehl JamesBonymu.

Stal jste se vítězem SUPERFINÁLE. Jaký je to pocit, sesadit T9Lakyho z trůnu?

„Určitě mě netěší, že je to zrovna na úkor Lakyho. Je škoda, že se mu nepodařilo probojovat do finále, mohlo to být zajímavější. Ještě ráno mě ani nenapadlo, že bych mohl vyhrát.“

Co bylo vaší silnou stránkou, díky které to vyšlo?

„Podařilo se mi během celého turnaje hrát víceméně pořád stejně. Neměl jsem žádné větší výkyvy a hrál jsem furt stejný fotbal. Ani do žádných větších nervů jsem se nedostal.“

Hrálo se před mnoha diváky a navíc o tučnou odměnu. Jak jste bojoval s nervozitou?

„Já se před turnaji raději ani nedívám o kolik se hraje, ale teď to nešlo. Všichni mi to připomínali. Čekal jsem, že to se mnou ve finále udělá víc. Víc nervózní jsem teď, než před finále.“

Je to pro vás zatím největší výhra v kariéře?

„Jednoznačně. Podle mě tu v Česku zatím žádný větší turnaj nebyl.“

Jaké to vůbec je, vyhrát 100 tisíc korun? Už víte, jak s nimi naložíte?

„Vůbec nevím, zatím zatím jsem nad tím nepřemýšlel. Možná nějaká pěkná dovolená. Uvidíme.“

Po výhře jste vtipkoval, že si zaplatíte taxi do Pardubic. Je to reálné?

„Nevím, jestli by těch sto tisíc stačilo. Možná jo.“ (směje se)

Kromě 100 tisíc jste na měsíc vyhrál i zapůjčení automobilu. Vyrazíte někam?

„Já nikam nevyrazím, protože nemám řidičák. (směje se) Ale snad mě někdo sveze, a když ne, tak ho půjčím bráchovi.“

Utratíte něco za odměny ve Fifě? Budou třeba nějací noví hráči?

„Do Fify asi investovat nebudu. Měli jsme nějakou investici od klubu do FIFA pointů, tak teď není potřeba další investice. Možná časem, ale zatím ne.“

Jak se vám líbila atmosféra SUPERFINÁLE?

„Bylo to super. Minulý týden jsme hráli bez diváků, což bylo komornější. Jsem rád, že to lidi vtáhne, je to příjemnější i pro nás. Já mám sice sluchátka, ale jsou slyšet i přes ně. Sám ale přeci jen raději hraju v klidu doma. Mám rád, když mám svůj monitor, ovladač, klid, tmu... Snažím se na turnajích přizpůsobit různým podmínkám, už si trochu začínám zvykat.“

Co říkáte na vzestup gamingu v Čechách?

„Neskutečné. Ještě před rokem mě ani nenapadlo, že bych mohl hrát za nějaký klub. Ani to, že bych někdy hrál Fifu na takovéhle úrovni. Hrát jsem začal jen tak pro zábavu, když jsem měl poraněné koleno a dostal jsem se až sem.“

Jste rád, že výhra zůstala v Plzni?

„Určitě, je to super. Bylo tu šestnáct skvělých hráčů a dostat se na stupně vítězů je strašně těžké. Laky asi doufal, že vyhraje, ale podle mě je i jeho třetí místo super.“

Budete si teď Lakyho třeba dobírat? Přeci jen jste ve výsledku vyhrál víc...

„Nene, to on si může dobírat mě. Stačí se podívat, kolik má výher v turnajích. Já vyhrál jeden, možná ten nejdůležitější, ale králem je tu stále Laky.“

Když spolu trénujete, kdo z vás spíš vyhrává?

„Tak minulý rok vyhrával jen Laky. (směje se) Letos proti sobě stojíme častěji. Minulý týden jsem ho porazil ve skupině, on mi to pak vrátil v semifinále.“