Český sen je realitou! MAD Lions s Humanoidem a Carzzym vyhrávají LEC!

Kdyby štěstí přálo, mohli MAD Lions vyhrát po hodince a půl 3:0. Jenže to by nebylo správné drama. Tým okolo českých hvězd v prvních dvou hrách nezvládl late game a Rogue šli do vedení 2:0.

Zdálo se, že finále je rozhodnuté. Ale lvi se nevzdávají. Reverse sweep v BO5 finále? Obrátit pátou hru, když prohráváte o téměř sedm tisíc goldů? To je něco, co profesionální League of Legends nepamatuje.

Rogue v jednu chvíli narazili do zdi. MAD Lions nechybovali, luxusně zahrané teamfighty a přesný calling převálcoval Rogue. İrfan Berk „Armut“ Tükek se svým Gnarem předvedl výkon hodný jednoho z nejlepších toplanerů Evropy. Lepší premiérový split si jen těžko mohl přát.

Kromě titulu LEC si MAD Lions vybojovali také účast na MSI, což bude pro tým první světový main stage turnaj. Doufejme, že dokáží napravit zklamání z Play-In Worlds.