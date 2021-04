Tři roky bez League of Legends, Riot potrestal majitele týmu kvůli neplacení hráčům

Až do 1.1. 2024 se Colin „Oddity” Ethan musí vzdát všech událostí, které sponzoruje Riot Games.

„Organizace SolaFide Esports neplatila své hráče, trenéry a jiné členy týmu, čímž porušila pracovní smlouvy, které měla se zaměstnanci uzavřeny. Majitel Oddity dále neplnil své závazky související s prize money. Trenérům ani hráčům neposkytl podíl z turnajových výher, na které měli nárok,” vyjádřil se k situaci Riot.

Riot vnímá situaci jako poškození dobrého jména celé hry a proto se rozhodl pro razantní krok. Colin Ethan se musí stáhnout z profesionálního League of Legends až do začátku roku 2024. SolaFide může ve své činnosti pokračovat, ale to jedině tehdy, pokud celá společnost přejde pod jiného majitele.

„Komplikace způsobené s koronavirovou krizí zasáhli i nás v SolaFide. Ztráta finančních prostředků se bohužel promítla v neplacení smluvních kontraktů,” sdělil sám Oddity.

Colin v oficiálním vyjádření nicméně poděkoval Riot Games za to, že se snažili celý problém vyřešit jak nejlépe a nejprofesionálněji jen mohli. Colinův trest rozhodně není malý, dle jeho reakce jej ale přijal se ctí.

Jak to bude s pokračováním SolaFide je prozatím otázkou. Hráči kvůli chybějícím platbám ukončili své působení už v březnu 2021.