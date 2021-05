Bwipo do jungle, francouzský talent na top lane. Fnatic chystají změny

Po odchodu dvojice Martin „Rekkles“ Larsson a Tim „Nemesis“ Lipovšek přišly v táboře Fnatic největší změny od roku 2018. Podle posledních informací dotesports.com se k odchodu chystá také polský jungler Oskar „Selfmade“ Boderek. Toho by měl v jungli nahradit nynější top laner Gabriël „Bwipo“ Rau, na top lane přijde 19letý Adam „Adam“ Maanane.

Nedařilo se. Trápení Fnatic během Spring Splitu LEC vyústilo v neuspokojivé páté místo. A nyní hovoří informace dotesports.com jasně: přijdou změny.

Tým by měl opusit polský jungler Selfmade, který se podle dotesports.com dohodl na přestupu do Team Vitality, nejhoršímu celku posledního splitu evropského LEC.

Na pozici junglera se diskutuje o dvou možnostech. Do lesa by se mohl přesunout zmiňovaný Bwipo, Fnatic ale zároveň zkoumají další možnosti na trhu. Na top lane by se však Bwipo podívat neměl.

Tam podle všeho za přestupovou částku 240 000 € přestoupí francouzský talent Adam „Adam“ Maanane, jenž momentálně reprezentuje organizaci Karmine Corp. Svůj talent ukázal Adam během nedávných European Masters, kde se stal jednou z hlavních hvězd vítězného celku.

Potenciální sestava Fnatic pro Summer Split:

Adam „Adam“ Maanane

Gabriël „Bwipo“ Rau

Yasin „Nisqy“ Dinçer

Elias „Upset“ Lipp

Zdravets „Hylissang“ Iliev Galabov