Hráč nabízel jméno SKT T1 Faker k prodeji za bezmála osm set tisíc korun, Riot obchod zakázal

Neskutečných 39 000 dolarů byla prodejní nabídka jména SKT T1 Faker. Poté, co se Lee “Faker” Sang-hyeok přejmenoval na T1 Faker, si jeho předchozí jméno zabral jiný hráč a pokusil se jej prodat. Celá situace vzbudila pozornost Riot Games, které do obchodování vstoupilo a celý prodej zakázalo.

Za jméno SKT T1 Faker chtěl jeden z hráčů pořádný balík • Foto win.gg

Faker je největší legenda historie League of Legends, není tedy divu, že by o jeho původní jméno projevila komunita obrovský zájem. Někteří by jej chtěli jednoduše proto, že jsou fanoušci korejského hráče, jiní možná i z toho důvodu, aby se za Fakera vydávali. Ať už by byl důvod jakýkoliv, v pouhém jménu se skrývá bezesporu lukrativní business.

Jméno za bezmála osm set tisíc korun českých může znít jako přehnaná nabídka, ale někdo s větším obnosem peněz by jej s největší pravděpodobností koupil, pokud by do celé situace nezasáhl sám Riot. V souvislosti s League of Legends se odjakživa obchoduje i s účty level 30, kterých je na eBay velké množství. Můžeme ale narazit i na účty hráčů, kteří se jednoduše rozhodli skončit, ale mají vysoký rank, odemčené achievementy a obsáhlé skin kolekce.

Mid laner Faker má aktuálně na svém main účtu Challenger rank a více než 700 her za sezonu 11. Hraním široké škály šampionů získal také více než 600 LP. Na korejském serveru je aktuálně ve třetí stovce nejlepších hráčů, ale pokud by si vzal šplhání v žebříčků jako svou prioritu, byl by jednoznačně na lepší pozici. Pravidelně streamuje a na svém Twitch kanálu baví více než tři miliony svých sledujících.

Zdroj: win.gg