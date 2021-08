Velký návrat! Ninjas in Pyjamas se spojí s čínským týmem a ukážou se v LPL

V roce 2013 se organizace Ninjas in Pyjamas poprvé ukázala ve světě League of Legends. Po neúspěšném působení se NiP v osmé sezóně podruhé rozloučili s pařbou od Riot Games. Nyní se po třech letech vrací na třetí pokus. Ale ne do Evropy, nýbrž do čínské LPL.