VIDEO: Nad Prahou zářila hvězda na pomoc Star Guardianům. Sešly se stovky fanoušků LoLka

V Praze se rozzářila nejjasnější hvězda na pomoc Star Guardianům. Hvězdná instalace jako maják naděje a přátelství pro všechny fanoušky League of Legends, anime, cosplayů a příběhů o středoškolácích, kteří bojují za záchranu vesmíru! Ostrov Štvanice zažil na několikadenním eventu návštěvy nadšenců LoL v kulise přátelské atmosféry.

Kromě umělecké instalace si fanoušci populární hry League of Legends mohli nechat vyložit svou budoucnost od kartářky. Prověřit své schopnosti v tematických kvízech a vyhrát v automatu jednu z odměn.

Na pražské Štvanici se během pěti dní protočily stovky milovníků LoLka. Zlepšit mohli svoje skills v rámci origami workshopu, vyfotit se a potlachat s cosplayery a na závěr upustit uzdu během vystoupení DJe.

"Světelnou instalaci a spoustu oslnivého programu přinesla do Prahy společnost Riot Games. Právě ona stojí za League of Legends, která se stala jednou z nejhranějších her na světě," napsali organizátoři eventu na facebookové události.

Hvězdná instalace na pražské Štvanici • Foto Sazka eLEAGUE

Návštěvníci vypíchli přátelskou atmosféru

Na eventu si fanoušci přišli na své. Pochvalovali si nejen program, ale i přátelskou atmosféru a možnost setkat se s League og Ledends komunitou. "Vždycky, když jsem přišla na jednu z takových akcí, ať už LoLko nebo Anime, vždycky lidé byli vstřícní. Celkově to byla vždycky super atmosféra," řekla jedna z návštěvnic. "Tohle je společenská akce, která nás spojuje," dodala jiná.

Česká umělkyně Lena Cosplay odhalila, že za den za ní přišlo s žádosti o společnou fotografii třeba sto fanoušků. "Shromáždilo se tady spousta lidí, mohli jsme pokecat.. aktivity jsme si užili, probrali Cosplay," spokojeně uzavřela několikadenní LoL maraton Lena.