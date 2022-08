Riot nepočkal na Hitpoint. Entropiq dohrávali, eSuba začala hru. "Zachránil" to portugalský stream

(zdrojem náhledové fotky je eSuba)

"Ve třetím zápase Riot nepockal na hitpoint, kteří ještě dokoncovali hru EIQ. Takže nebyli ingame a museli komentovat tak, že restreamovali portugalský stream. No a portugalský observer byl naprosto příšerný, nebylo vidět skoro nic z fightu," popsal Sazka eLEAGUE Team Manager eSuba Štěpán Mach.

eSuba se musela podívat na hru z oficiálního replaye

Moudrý z toho nebyl ani Radek Mikušovský, který má League of Legends sekci české organizace na starost. "Co na to říct, ani upřímně nevím, jestli byl stream portugalský nebo italský, ale byla to hrůza... Sám jsem se musel po zápase podívat na hru znovu z offiko replaye, abych z ní alespoň něco měl, protože tam spousta věcí prostě vidět nebyla," komentoval pro náš server.

eSuba na European Masters má po prvním hracím dni bilanci jedné výhry a dvou porážek. Vstoupili tak do Play-in fáze lépe než Entropiq, kteří nestačili ani na jednoho ze tří protivníků.

A co říká na výkony nedávných mistrů Mastercard Hitpoint Masters Mikušovský. "Myslím, že jsme první den ukázali, že máme na to ostatním týmům konkurovat, samozřejmě je škoda hlavně druhé hry, která měla jít v náš prospěch. Věřím ale, že když to ještě trošičku uklidníme, tak si pro to disciplinovaným výkonem dokážeme dojít a během dnešního dne postoupit," uvedl.

Všechny tři zápasy můžeme vyhrát

"Očekávám, že hry budou od všech trošku více taktické, ten první den je pokaždé trošku jiný a specifický. Konkrétně v našich hlavách vidíme všechny tři zápasy jako vyhratelné a je to jen na nás jak s tím naložíme," věří eSuba.

"Již od Hitpoint Legends jsme mentálně dobře nastaveni a věřím, že nás naše zkušenosti a touha po vítězství dožene k úžasným výkonům," uzavřel team manager Radek Mikušovský.