LEC: Fnatic padli s Rogue před branami finále. Prohra je pošle na Play-in Worlds do Mexika

Až do Grand Finále to Humanoid a jeho skvadra v letním splitu LEC nedotáhla. I tak předvedla cestou z Lower Bracketu fantastické výkony. Fnatic porážkou s Rogue získají slot v Play-in Worlds v Mexiku, v případě výhry by postoupili rovnou na finálový turnaj v USA. V neděli je naprogramu finále LEC mezi Rogue a G2 Esports.

Marek Brázda, kterého esportový svět zná jako Humanoida, předvedl v první hře fantastické carry za sylase a vytvořil pro Fnatic vedení 1:0. Další tři hry ale bohužel pro české fanoušky už patřil Rogue. Ti otočili zápas a po výhře 3:1 je zítra čeká velký duel s G2 Esports.

Přitom "po dlouhé době šli Fnatic do série proti Rogue jako favorit, na casterském desku jejich hladkou výhru předvídali dokonce všichni analytici," poznamenal v článku web Sazka Esport.

Cesta do Mexika

Humanoid kvůli prohře se na letošní Worlds bude muset prokousat z Play-in turnaje, který hostí Mexiko. Vstupenku do USA, kde bude prestižní event vrcholit, totiž získají pouze dva nejlepší celky letního splitu LEC.

V Mexiko City se z evropských celků představí MAD Lions, které na své štaci LEC Humanoid dokázal porazit. Narazit ale může Marek Brázda na legendární Royal Never Give Up, čím by se šance na postup do hlavní stage ztenčily.