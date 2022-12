Mortsche k Winter Cupu: Těším se, o kolik Dreedy přerostl topaře hrající u nás

Poslední velká domácí esportová akce je konečně tady. Předvánoční čas bude patřit League of Legends. Winter Cup postaví proti sobě Hitpoint Masters týmy a mixy z open kvalifikací. Mortsche, který bude provádět streamem, v rozhovoru odkrývá své predikce. Kdo bude šampionem turnaje s prizepoolem 230 tisíc korun? A jaké šance dává mixu s Dreedym? Více v článku.

Jak se ti líbí rozlosované čtvrtfinálové dvojice? Na jaký zápas se osobně nejvíce těšíš?

Rozlosovaní je za mě super, dostaneme skvělé duely a hodně odlišné příběhy i očekávání v každé sérii. Nejvíc se těším na duel SINNERS vs. Habibi, kde by za mě papírově mělo jít o nejvyrovnanejsi souboj.

V Play-off máme nakonec jen čtyři Masters týmy. Jak se ti líbí formát turnaje, kdy se mohou do hlavní fáze kvalifikovat i random mixy?

Formát Winter Cupu mě baví, na mixy jsem vždycky hodně zvědavý. Vzhledem k offseason uvidíme i roster změny v každé z prvoligových sestav, když k tomu dohodíme silné mixy a chybějící EIQ, tak máme všechno co potřebujeme pro skvělý závěr sezóny.

eSuba se nebojí investovat do kádru

K soupiskám prvoligových celků jsem se chtěl dostat. eSuba i Dynamo Eclot představí nové sestavy. Co na ně říkáš?

Myslím si, že eSuba složila víc nadupanou soupisku. Nejvíc si slibuji od junglera Tynxe, který za mě zvládne na pohodu obout boty po Jejkym. Nebezpečný celek to bude ale i díky sile výborných importů a navrátilci bobistovi. U eSuby hodnotím změny kladně, není to sranda dát dohromady silný roster po ztrátě klíčových domácích hráčů, ale jde vidět, že eSuba jde do 2023 naplno a nebojí se investovat, což se mi líbí.

U DNE bude největším lákadlem Jejky. Společně se silnou botlane si myslím, že DNE mají víc než skvělý základ, teď bude jen potřeba se dobře sladit s midařem OMONem, na kterého se osobně dost těším. U topaře Romuky nemám veliká očekávání, ale pokud zvládne doplňovat tým, tak se mi změny docela líbí. Jejky je podle mě skvělý fit pro DNE.

Sajator se představí v mixu s Dreedym

Za eSubu už nenastoupí Sajator. My ho ale uvidíme v mixu Tranquilo Hermano, kde startuje ještě Dreedy a Savero. Co od nich můžeme čekat?

Určitě nejsilnější mix, na který se ze všech těším nejvíc. Pokud se zvládnou rychle sehrát a sednou si ve hře, tak to vidím aspoň na finálovou účast. A jako topař se hlavně těším na srovnání ostatních s Dreedym - jak za tu dobu v zahraničí vyrostl a o kolik přerostl topaře hrající u nás.

Může být Tranquilo Hermano černým koněm turnaje?

Ani bych je nenazval černým koněm, za mě se s nimi musí počítat jako s nebezpečným mixem, který papírově na to zkrátka má.

Kdo se stane šampionem?

eSuba

Jak se těšíš na cast?

Teď jsme měli offseason v rámci komentování, takže jsem natěšený po kratší pauze. Hlavně se nemůžu dočkat, jak se celky poperou s preseason powerpicky a jak vnímají aktuální metu.