Cryptova odhalila LoL sestavu. Sázet bude na česko-polský mix, který se představil na Winter Cupu

Ambice Cryptovy na tuzemské League of Legends scéně jsou vysoké. “Naším cílem pro rok 2023 je sestavit tým z lidí, kteří do hry dávají minimálně 100 % a myslím si, že se nám to povedlo. I když papírově nemáme ten nejsilnější roster v lize, věřím, že kvalitním tréninkem a profesionálním přístupem dokážeme konkurovat těm nejlepším," uvedla organizace prostřednictvím Davida Nardelliho, který má na starost LoL sekci.

"Čeká nás hodně práce a víme, že to nebude jednoduché, ale určitě je se na co těšit, naše sestava prošla úpravou a já věřím, že v roce 2023 bude Cryptova hrát to nejlepší League of Legends, co doposud hrála,” dodává.

Roster tvoří hráči Kulvas, Esko, Defflok z České republiky a Kokos s Meleksem z Polska. Pětice se představila už na konci loňského roku na Winter Cupu. Tehdy po vítězství v uzavřené kvalifikace ve čtvrtfinále nestačila na silný mix Dreedy, Sajator a Savero. Konfrontace s domácími Masters týmy ji tak teprve čeká.