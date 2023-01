První týden LEC: Fnatic s Humanoidem selhali, největší formu mají G2 Esports

První hrací týden nejvyšší evropské soutěže v League of Legends je za námi. 3 hrací dny nastínily, s jakou formou týmy do LEC nastoupily – a přišlo nejedno překvapení.

Skvělý začátek pro G2 a Vitality

Oba dva týmy v prvním týdnu zvítězili ve všech svých zápasech, především ale G2 prokázali, že jsou momentálně na vyšší úrovni, než jejich soupeři v LEC. Příchod hráčů jako "Hans Sama" nebo "Mikyx" se ukázal být klíčovým, nejvíce však zaujal nový jungler "Yike", který podává skvělé výkony i přestože jde o jeho první split v LEC. Třešničkou na dortu byl pak pro G2 jistě zápas proti rivalům z Fnatic, který zcela dominantně ukončili během 24 minut.

G2 Yike • Foto LEC

Výkony Vitality byly taky velmi dobré, velkou zásluhu na nich měl jejich nový čínský junngler Zhou "Bo" Yang-Bo. Krom Heretics a Mad Lions si Vitality také připsali výhru za zápas s Fnatic, kteří jim svůj zápas i přes svůj úvodní lead nakonec odevzdali.

Fnatic zklamali

Jak je již zmíněno, Fnatic s českým midařem Markem "Humanoidem" Brázdou prohráli svoje zápasy proti G2 i Vitality. Proti Vitality zahodili téměř vyhranou hru a proti G2 nezvládli se svou late game kompozicí ukočírovat agresivní early game kompozici od G2 a dostali velmi neočekávaný "stomp".

Fnatic • Foto LEC

V posledním zápase týdne to proti KOI také nevypadalo zrovna nejlépe, ale naštěstí pro jejich fanoušky se Fnatic podařilo zápas otočit a připsat si alespoň jednu výhru.

Domácí hráči

Z československého rybníčku se nejvíce dařilo slovenskému ADC Matúšovi "Neonovi" Jakubčíkovi, který s týmem Vitality neztratil zatím jedinou hru. Český marksman Matyáš "Carzzy" Orság si také nevedl špatně, a krom prohry právě s Vitality, si on a Mad Lions připsali 2 výhry.

Český midlaner Marek "Humanoid" Brázda a ADC Patrik "Patrik" Jírů zatím oba zvládli vyhrát pouze 1 hru a budou muset v následujících týdnech se svými týmy zabojovat o další fázi LEC.

Nový formát vytváří tlak

Kvůli novému formátu je split značně kratší a týmům zbývají pouze 2 hrací týdny na to, aby se dostaly do TOP 8 a postoupily do další fáze LEC. Týmy, kterým se nevydařil první týden, jsou tak pod mnohem větším tlakem, jelikož jim už nezbývá příliš prostoru na chyby.

Výsledky prvního týdne

1. G2 (3-0)

1. Team Vitality (3-0)

2. KOI (2-1)

2. Mad Lions (2-1)

5. SK Gaming (1-2)

5. Excel (1-2)

5. Team BDS (1-2)

5. Fnatic (1-2)

10. Astralis (0-3)