Druhý týden LEC: Fnatic se stále hledají, Vitality dominují

Je za námi druhý týden nejvyšší evropské soutěže v League of Legends. Liga má zatím značně překvapivý průběh a fanoušci napjatě očekávají finálové bitvy o postup do druhé fáze LEC.

Kdyby někdo tvrdil, že LEC tabulka bude po dvou hracích týdnech vypadat tak, jak dnes vypadá, byl by s největší pravděpodobností označen za blázna. Favorizované týmy na posledních místech a překvapení v horních částech tabulky je téma celé základní části LEC Winter 2023. A vzhledem k tomu, že na upravení svého skóre budou mít týmy již pouze 3 zápasy, jedná se o dost akutní situaci.

Zklamání vedle zklamání

Všechny oči se upínají směrem k Fnatic, kteří mají papírově velmi silný tým, dokonce podpořen i samotným Rekklesem. V prvním týdnu neobstáli proti G2 a Vitality, kteří mají skvělou formu – mluvilo se tak o náročnosti soupeřů. Bohužel se Fnatic ani tento týden, i přes "menší náročnost" soupeřů, nepodařilo ukořistit více jak 1 výhru. Pro tak velký tým, jakým Fnatic beze sporu je, by bylo přímo tragické nedostat se do nejlepších 8 týmů a nepostoupit do další fáze LEC Winter.

XL Patrik • Foto LEC

Dalším zklamáním jsou i obhájci evropského titulu: KOI (dříve Rogue) nepodávají s novým topařem příliš přesvědčivé výsledky a sám topař Odoamne je na tom s Excel Esports ještě hůř, přestože právě XL mají papírově taktéž silnou sestavu.

Překvapení ligy

Velkým překvapením jsou SK Gaming a Team BDS. SK se podařilo ve svém velmi náročném programu ukořistit výhru jak proti G2, tak proti Vitality, což málokdo čekal. BDS se pak drží na druhém místě ligy, které sdílí s dalšími 3 týmy (SK, G2 a Mad Lions), přestože odhady pro tým nevypadaly ani na Top 8.

Domácí hráči

Nejúspěšnějším hráčem je po dvou týdnech slovák Neon, který se s Vitality a skóre 5-1 drží na prvním místě LEC. Hned za ním se na sdíleném 2. místě drží Carzzy.

Humanoid a Patrik mají zatím se svými týmy v LEC problémy. Formu snad najdou do příštího hracího týdne, jinak hrozí, že pro ně tento split brzy skončí.

Výsledky

Jediným týmem, který má garanci druhé fáze LEC je v tuto chvíli Vitality, zbytek o postup musí zabojovat v posledním hracím týdnu.

1. Team Vitality (5-1)

2. G2 Esports (4-2)

2. Team BDS (4-2)

2. Mad Lions (4-2)

2. SK Gaming (4-2)

6. Team Heretics (3-3)

7. Fnatic (2-4)

7. KOI (2-4)

9. Astralis (1-5)

9. Excel Esports (1-5)