Letní split Mastercard Hitpoint Masters je tady! Poggers mediálním partnerem. Na co se těšit?

Čekání je u konce. Následující týdny se můžeme těšit na to nejkvalitnější, co tuzemská League of Legends scéna nabízí a vše vyvrcholí na finálovém turnaji ve městě gamingu – Svitavách! Mastercard Hitpoint Masters startuje 3. června a vy díky spolupráci Poggers s pořadateli prestižní ligy můžete být u toho. „Od spolupráce s Hitpointem si slibuju užší propojení s LoL komunitou a doplnění esportového obsahu do našeho newsroomu. Doposud jsme se soustředili primárně na gaming,“ slibuje za Poggers Julian Tran. A co si slibovat od letního splitu Masters?

Šest hracích týdnů a celkem 14 kol. Letní split Mastercard Hitpoint Masters přichází tradičně s velkou porcí zápasů. Uvidíme tuzemskou špičku v čele s organizací Entropiq, jež obhajuje prvenství z předchozího splitu.

„Entropiq nastoupili do League of Legends ve velkém stylu a postupně dokázali sesadit z trůnu historicky nejúspěšnější organizaci eSuba. Doporučil bych sledovat hlavně marksmana Strodeho, který byl MVP jarního finále a na botu má k dispozici legendárního supporta denyka se zkušenostmi z LEC (evropský šampionát v LoL, pozn. red.) ,“ říká zakladatel a hlavní pořadatel Masters Ondřej Báča.

Cíl ostatních? sesadit krále

Překazit kralování Entropiq je největší motivací pro ostatní týmy. Do „dostihů“ o tuzemský primát se zapojí Glore, Unity, eSuba, Dynamo Eclot, Brute, OGC Esports a Parakeet Gaming. A zmíněné organizace před letním splitem rozhodně nelenily! Brute vyrukují se zbrusu novou sestavou, stejně tak jako úřadující vicemistři Glore.

Propadák Dynama Eclot z jara (poslední místo) nelibě neslo vedení organizace a rozhodlo se nahodit řetěz angažováním nových tváří. Těšit se můžeme na hráče, kteří toho mají už mnoho odehráno a esportové publikum je může znát z působení pod dnes už legendární značkou eSuba.

„Po slabém jarním vystoupení sází na návrat legend kolem desetinásobného šampiona Jejkyho a známého supporta Vaskeda. Spolecně v eSubě a na svitavských prknech vyhráli nespočet důležitých zápasů a jsou tak logicky považování za černého koně soutěže.“ dodává Báča. No a samotná eSuba? Ta vyrukuje do letního splitu se sestavou postavenou na mladých nadějí.

Slavíme jubileum!

Na co se vedle urputných bitev na Riftu můžeme se startem letního splitu Mastercard Hitpoint Masters nejvíce těšit? Nahlédnout do kuchyně dává již citovaný Ondřej Báča: „Sezóna to bude již 22 a pozor, na letním finále budeme slavit 10 let od vzniku nejvyšší domácí CZ/SK soutěže v League of Legends, takže se na to moc těším a snad si to společně s hráči a fanoušky užijeme! Je neuvěřitelné, jak ten čas letí a jsme moc hrdí, že už za sebou máme tak velkou historii, musíme postupně zvětšit podstavec pod náš slavný pohár, aby se tam vešly další štítky vítězů.“

Finále ve Svitavách. Doraž i ty

Jak už je dlouholetou tradicí, vítěze a poražené rozlouskne očekávaný offline event ve Svitavách. Tady je dobrá zpráva i pro vás, fanoušky gamingu, kteří se zatím ve světě esportu rozkoukávají. Zažít na vlastní oči bitvy v LoLku je úplně jiným typem zážitku. Ve Svitavách je navíc pokaždé fantastická atmosféra. Pro bližší info sledujte stránky a sociální sítě Hitpointu. Informovat vás budeme určitě i na Poggers.

„Finálový event letní seźony budeme velmi brzy oznamovat. Kromě finálových zápasů a tradičně skvělé atmosféře bude k dispozici zajímavý doprovodný program, cosplay a spoustu herní zábavy,“ slibuje Báča.

Fantasy! Novinka, která vtáhne fanoušky

Zahrát si a zažít adrenalin během letního splitu může i publikum. Vyber si své oblíbené hráče v populárním formátu Fantasy. „Po testování na jaře budeme opět ve spolupráci s partnerem E-GO App mít populární fantasy soutěž pro fanoušky. Určitě doporučuji se zaregistrovat a složit sestavu, ať sbíráte bodíky hned od zítřejšího startu,“ uzavírá Báča.