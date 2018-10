Z hokeje válečným kapitánem? Ovečkin se stal tváří World of Warships

Kapitán Capitals se stal součástí marketingové kampaně nazvané Earn Your Greatness, jejíž součástí je mimo jiné trailer, který hokejista natáčel na Floridě. Podívejte se na video a pochopíte, proč se hvězda jako Alexandr Ovečkin stala tváří lodí.

„Natáčení bylo perfektní až na jeden malý problém s přístrojem na mlhu. Zařízení spustilo kouřový detektor, takže jsme jej museli zakrýt nakonec malým hrníčkem,“ směje se Ovečkin při vzpomínce na natáčení a dodává: „Vždycky jsem chtěl, aby lidé pochopili, že v jakékoliv soutěžní hře, musíte inspirovat hráče nikdy se nevzdávat. Video hry jsou vlastně jako sport – musíte víc hrát i trénovat. Když jsem si zahrál hru poprvé, ihned jsem zjistil, že nejsem zrovna dobrým námořním vojevůdcem… Ale podobně jako na ledě, budu trénovat a zlepšovat svoje schopnosti, až se stanu nejlepším.“

Ve World of Warships se Ovečkin objeví hned v roli čtyř rozdílných komandérů. Jeden bude sloužit v americké armádě, další pak jako vůdce sovětských plavidel. Tito dva zvláštní velitelé budou dvojím národem, ve World of Warships to především znamená, že hráči si budou moci přepínat mezi dvěma národy jednoho vůdce.

Ovečkin se objeví v tzv. Halloween módu, který je naplánován na polovinu října. Hráči tak k dlouho očekávaným ponorkám získají ještě velkou hokejovou hvězdu.