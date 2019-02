V Katovicích se chystá svátek hráčů. Organizátoři přidali i turnaje ve Fortnite | iSport.cz

Tradiční vyvrcholení ESL One, které se koná v prvním březnovém víkendu, láká fanoušky počítačových her spíše na střílečku Counter Strike:Global Offensive. Kromě té se však na akci předvedou i hráči jiných her. Novinkou se stanou dva velké turnaje v obrovsky populární hře Fortnite, 200 nejlepších hráčů světa se utká o celkem 600 tisíc dolarů, tedy téměř třináct a půl milionu korun.