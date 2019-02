Fotbalový Trenčín rozšiřuje základnu esportů. Má tým na League of Legends | iSport.cz

„Jsme moc rádi, že se AS Trenčín stal prvním fotbalovým klubem v Česku a na Slovensku, který expandoval do hry League of Legends. V Evropě má vlastní tým vícero slavných fotbalových klubů. Jsou mezi nimi například Schalke 04, Besiktas Istanbul, PSG nebo Galatasaray Istanbul. Našemu týmu držíme palce a přejeme spoustu úspěšných turnajů v našich barvách,“ vzkázal na oficiální stránce trenčínského klubu za esports sekci jeden z manažerů Miroslav Ján Pacholek.

Že to slovenský klub bere vážně, dokazuje i sestava, kterou zvládl sehnat. Manažery týmu jsou zkušení Martin Stříbrný a Jiří Kaláb. Středovým hráčem je nejmladší z týmu Jan „Dread“ Hrbáč, který hrával za Inside Games. Z tohoto týmu má zkušenosti i Jakub „Dreedy“ Vicení, který hraje na horní lince a Tibor „Charca“ Charčenko Pozici supporta bude hrát Václav „Vasked“ Benda a džungli obstará David „Jejky“ Jakubec, oba dříve hrávali za český špičkový profesionální tým eSuba.

„Dlouho jsme hledali organizaci, která má hráčům co nabídnout. Dlouho jsme jednali s jednou českou organizací. Finální fáze ale nevyšla a hráči podmínky nepřijali. Všimli jsme si, že Trenčín esports podporuje a tak jsme zkusili oslovit je. No a jsme tady,“ řekl k tomu jeden z manažerů týmu Martin Stříbrný.

Trenčín si od týmu slibuje, že dokáže vyhrávat turnaje nejen v Česku a na Slovensku, ale zejména po celé Evropě.