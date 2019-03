Apex Legends září, ale ne zadarmo. Streamerovi dal za hraní 22 milionů korun | iSport.cz

Vyšel z ničeho nic a rázem bořil hranice. Apex Legends pouhý měsíc po spuštění dosáhl hranice padesáti milionů registrovaných hráčů a stal se největším konkurentem do té doby nejpopulárnější hry Fortnite. Úspěch hry navíc šokoval zejména tím, že vydání nepředcházela žádná velká reklamní kampaň. EA, tedy vydavatel hry, se místo toho rozhodl zaplatit celou řadu populárních streamerů napříč světem.

Placení slavným streamerům za to, že ve svých přenosech budou hrát právě jejich hru, není žádnou novinkou a dělají to tak snad všichni větší vydavatelé. A tajné to nebylo ani v tomhle případě, sám Ninja měl během vysílání uvedené, že jde o partnerství. Šokovala však výše odměny.

VIDEO: Ninja hraje Apex Legends:

Americký streamer za to, že hru propagoval na svých sociálních sítích a zároveň ji dvanáct dní streamoval na Twitchi, dostal jeden milion korun, což je v přepočtu více než 22 a půl milionu korun.

Ninja patří mezi nejpopulárnější streamery současnosti a měsíčně si vydělá až 10 milionů korun. Jen na platformě Twitch má přes 13 milionů odběratelů, na YouTube jich má dokonce přes 21 milionů. Byl tak jasným favoritem pro to, aby hru hráčům představil právě on.