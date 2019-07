Obří akce! Na šampionátu ve Fortnite hráli i dva Češi, odvezli si přes milion | iSport.cz

Na tenisovém kurtu v New Yorku se konal šampionát ve Fortnite. • Reuters

Jindy Serena Williamsová nebo třeba Novak Djokovič, nyní mladí hráči počítačových her. Na největším odkrytém tenisovém kurtu Arthur Ashe Stadium v New Yorku, který jindy hostí US Open, se minulý víkend konal světový šampionát v populární battle royale hře Fortnite. Mezi stovku nejlepších se probojovali i dva čeští zástupci.