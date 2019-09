FORTUNA:LIGA má e:LIGU. Přivede fanoušky k reálnému fotbalu, věří Svoboda | iSport.cz

PSG, Machester City, Ajax, ale i tuzemské kluby jako Sparta, Plzeň, Teplice či Bohemians. To je jen krátký výčet celků, které mají svůj vlastní esportový tým. Zájem o Fifu je vskutku enormní a zareagovala na to i LFA. Ta rozjíždí novou soutěž, DATART e:LIGU, do které budou zapojeny všechny celky FORTUNA:LIGY.

„Ve světě je tento druh zábavy už obrovský fenomén a my také chceme zachytit tento trend. Jsem rád, že všechny ligové kluby vyslyšely naše volání a zapojily se spolu s námi do odvážného projektu,“ uvedl předseda LFA Dušan Svoboda, který zároveň dodal, že esport určitě není něčím, čím by chtěla asociace tahat děti ze hřišť.

S tím je spojený i vznik projektu Zásady zdravého gamera, který by měl hráče přimět, aby tolik času, co stráví u konzole, strávili také na hřištích. „Je to první, nebo možná nultý ročník, ale věřím, že to bude pokračovat a vznikne atraktivní produkt pro naše fanoušky. Je to cesta, jak k reálnému fotbalu přivést nové fanoušky a i děti, které by se k němu jinak nedostaly. Jde o propojení dvou světů, esportu a reálného fotbalu,“ dodal.

„Od projektu, jako je esportová soutěž si slibujeme, že oslovíme společně s ligovými kluby mladou generaci a současně u ní zpopularizujeme samotnou FORTUNA:LIGU,“ doplnil David Hajný, marketingový ředitel LFA.

Profesionální hráči vznik nové soutěže vítají. „Je to naprosto fantastické, že se propojila FIFA s FORTUNA:LIGOU a každý bude moct hájit svůj oblíbený tým,“ uvedl sparťan Jan Krupička, známi jako Emerickson. Stejně to viděl i plzeňský Lukáš Pour, alias T9Laky. „Fifu mám spojenou odmala s fotbalem. Jsem rád, že takový projekt přišel. Sledovali jsme to v zahraničí a je dobře, že to máme i nyní tady.“

„Partnerství s LFA je pro nás příležitostí, jak se víc přiblížit mladší generaci. Ať už hráčům, fanouškům nebo nadšencům. Důvod partnerství vychází také z naší pozice elektro specialisty,“ řekla mluvčí značky Datart Eva Kočicová.

JAK SE BUDE HRÁT?

Soutěž se odehraje výhradně na platformě PlayStation 4 a to v novém simulátoru FIFA 20. „ U nás v PlayStationu jsme velcí fanoušci fotbalu. Už dříve jsme mluvili o tom, jak by bylo skvělé, kdyby se ve hře FIFA utkávaly prvoligové týmy. Nyní se to stává skutečností,“ řekl marketingový manažer PlayStation Petr Škaloud.

Hrát se bude ve třech fázích. V první se uskuteční 32 online turnajů (první 8. října 2019), do nichž se může přihlásit kdokoliv starší 16 let. Pro každý klub nejvyšší fotbalové soutěže jsou určeny dva turnaje a z každé postoupí do semifinále dva nejlepší hráči, kteří následně budou reprezentovat tým. To se uskuteční 16. listopadu v Praze (česká část) a 17. listopadu v Olomouci (moravská část) kterému je onen turnaj určený. Výjimku tvoří Sparta, Plzeň, Teplice a Bohemians – mají profesionální esportový tým – u těchto mužstev postoupí vždy jen vítěz turnaje, jelikož každý z celků již nominoval dva své hráče do semifinále.

Mistrovský pohár (třetí fáze) se pak bude předávat v polovině ledna 2020 na velkém finále v Praze, kam postoupí dva nejlepší hráči z každého týmu. „Formát je takový, že zajistí finálovou účast všem ligovým klubům,“ objasnil Hajný. Celkové prize money turnaje je 150 tisíc korun. Kompletní informace naleznete na webu e-liga.cz.