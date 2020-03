VIDEO: Navštívili jsme SINNERS. Chceme být jako Ajax či Benfica, říká šéf | iSport.cz

Jednou chtějí libereckou Home Credit Arenu vyprodat nejen na zápas extraligy, ale i na esportovou akci. Už teď její zázemí využívají k připravě. K tomu, aby mohli na české esportové scéně udávat tempo. „Poznali jsme, že esport se v Česku rychle rozvíjí, tak jsme chtěli tu první vlnu zachytit, nebo ji ještě lépe tvořit,“ řekl v rozhovoru před kamerami iSport TV Petr Syrovátko, majitel týmu SINNERS.

„Myslím si, že zázemí a rozpočet pro naše kluky je velmi velkorysý a těžko tomu někdo bude konkurovat. Neříkám ale, že tady stavíme nějaké Galácticos. Souběžně s námi se spustily čtyři další týmy, taková konkurence pomáhá růst celému českému esportu,“ vysvětluje dále Syrovátko, a zdůrazňuje, že by rád ze SINNERS udělal globální značku po vzoru fotbalové Sparty či Slavie. Něco, co přesáhne svůj region a může zaujmout fandy a prodat dresy i dál než v nejbližším okolí města.

Sinners: Chceme proniknout na mezinárodní scénu a vyhrát Sazka eLEAGUE

„V esportu je v tomhle největší výhodou online platforma. Tři procenta našich fanoušků jsou z Ruska, máme tam lidi z Asie, nejsou to boti, ale reální uživatelé, co se nás už teď ptají na merchandising, na dresy… Takový fanoušek má mnohem větší hodnotu než ten s českou kupní silou,“ doplňuje.

Rozjezd SINNERS kompletně táhne firma Syner, má ale jasně nastavený byznys plán postavený na merchandisingu, sponzorech, a samozřejmě příjmech z turnajů. Mezi ně se řadí i nově vzniklou česko-slovenskou ligu elektronického sportu Sazka eLEAGUE, jejíž invite SINNERS přijali.

„Sazka eLEAGUE pro nás jako velký tým pokryje náklady, pro ty menší bude vysoce příjmová. Další příjmy přijdou, když budeme úspěšní i na mezinárodní scéně, kde nám zatím vždycky chyběl ten poslední krůček,“ říká Syrovátko, a doplňuje: „Za vznik Sazka eLEAGUE jsem moc rád. Ze zkušeností z Tygrů vím, jak je těžké sehnat jakoukoli sponzorskou korunu, v tom je rozdíl oproti zahraničí, kde do toho velké korporace dávají miliony. Ty peníze tady chybí, proto jsme rádi, že se české velké firmy do tohohle projektu pouští.“

SINNERS chtěli původně, i díky propojení s Bílými Tygry Liberec, hrát NHL. „Ale ten nepatří ani do top 20 světových her. Takže proč se prát v nějakém omezeném světě? Tak jsme se pustili do toho nejpopulárnějšího a to, v čem máme neobjevený talent. To byl právě Counter Strike, kde nebyly týmy, které by daly klukům infrastrukturu v tom se rozvíjet a posouvat,“ upřesňuje Syrovátko, co rozhodlo pro vytvoření týmu v CS:GO.

Jaké plány mají SINNERS do nejbližší budoucnosti? „Chceme získat a udržet ty nejlepší talenty a ještě rozvíjet jejich potenciál,“ řekl Syrovátko a zmínil například nedávno dotažený příchod Pokrovace, který hraje Legends of Runeterra, novou karetní hru ze světa League of Legends.

„Ve fotbalové terminologii chceme být Ajax Amsterdam nebo Benfica Lisabon. Ne druhá liga, ale líheň talentů, co pořád zvládá porážet ty nejlepší. Pokud to srovnám s hokejem – když Bílí Tygři hrají se švédským mistrem, co má čtyřikrát větší rozpočet, je to vyrovnaný zápas. To je něco, co chceme taky předvádět,“ doplňuje Syrovátko.