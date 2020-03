30 pod 30: Forbes vyznamenal několik evropských esportových hráčů | iSport.cz

Forbes každoročně zveřejňuje seznamy osob, které ovlivňují a inspirují svět. V žebříčku 30 pod 30 se zaměřil na nejmladší skupinu a do několika kategorií rozdělil celkem 300 jmen. V rámci Evropy zde najdeme i esportové profíky.

Mezi osobnostmi nalezneme hned dva hráče, kteří aktuálně oblékají dres G2 Esports. Prvním Marcin "Jankos" Jankowski. Jungler League of Legends sekce se jen za minulý dostal s týmem do čtyř finále. Z toho hned tři vyhrál. Nejen díky němu patří G2 mezi světovou špičku na poli Lolka.

Druhým zástupcem Carlosovy organizace je Niclas "Pengu" Mouritzen. Dánský mladík je považován za nejlepšího hráče Rainbow Six Siege na světě. Niclas si i díky výhrám na Rainbow Six Invitational 2018 a 2019 vydělal přes 8,7 milionu korun a jedná se tak o nejúspěšnějšího hráče v této hře, co se výdělku týče.

Za Counter Strike Forbes ocenil hráče, kterého mnoho lidí zná kvůli jednomu momentu, jenž se zapsal do historie hry. Olofboost je pojmenován po Švédovi, jehož celé jméno zní Olof Kajbjer Gustafsson. Pod přezdívkou Olofmeister dnes působí v týmu Faze Clan a na účtě má celkem 25 trofejí.

Za Astralis nemohl Forbes vyznamenat nikoho jiného, než Nicolaie Reedtze alias "dev1ce". Krom nespočtu MVP ocenění a výher na major turnajích, se jedná o jednu z nejikoničtějších osobností na celé CS:GO scéně.

Do výběru se však vešly i hvězdy, které již nehrají. Enrique "xPeke" Cedeño nehrál League of Legends na nejvyšší úrovni již pár let. Forbes ho ocenil nejen jako bývalého úspěšného hráče, ale hlavně jako zakladatele týmu Origen.

Z herního odvětví se do žebříčku dostala řada dalších jmen: