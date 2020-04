Po fotbalu, basketbalu či motosportu se do světa esportu přesouvá i tenis | iSport.cz

Po vzoru jiných sportů se v době koronavirové krize přesouvá do virtuálního prostředí i tenis. Nejlepší světoví hráči a hráčky by měli koncem dubna vyměnit rakety za herní ovladače a sehrát zrušený turnaj v Madridu. Získali by tak peníze na pomoc svým kolegům z nižších pater žebříčku, pro něž může mít výpadek příjmů z prize money existenční důsledky.