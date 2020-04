Lüftner o spojení s Gunrunners i fotbalu na Kypru v době karantény | iSport.cz

Jeho hlavním sportovním odvětvím je fotbal, Michael Lüftner to ale umí roztočit i ve virtuální sféře. Díky svému umu ve hře PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) se prosadil do týmu Gunrunners. Tedy organizace, jejíž družstvo prošlo v Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) nástrahami kvalifikace Sazka eLEAGUE a zahraje si hlavní část. Co bývalého slávistu, který momentálně hostuje z Kodaně v kyperské Omonii, upoutalo na PUBG, jak vzniklo jeho spojení s Gunrunners a jak se vypořádává s koronavirovou krizí?

Jak jste se dostal k videohrám?

„Když mi rodiče koupili první PlayStation. Odmala, když jsem měl čas, jsem nějakým způsobem hrával. Hlavně tedy Fifu. Před asi dvěma a půl lety jsem si koupil svůj první počítač a s kamarádem jsme objevili PUBG a od té doby se ho snažím aktivně hrát.“

Co vás na PUBG tolik zaujalo?

„Přijde mi to jako hrozně komplexní hra, u které musíte přemýšlet, musíte umět střílet, rotovat. Není to jako CS:GO, kde je to o jedné, dvou věcech. U PUBG musíte mít od každého trochu.“

Říkal jste, že jste v mládí hrával Fifu. Neuvažoval jste o zapojení do nějakého týmu?

„Popravdě neuvažoval. Musím říct, že mi to zas tolik nejde, takže bych to asi nezvládl.“

Díky PUBG, ve kterém se vám celkem daří, jste spojil síly s týmem Gunrunners. Jak vaše spolupráce vznikla?

„Tři kluci, kteří jsou se mnou teď v týmu, hledali k sobě čtvrtého hráče. Asi před třemi týdny jsem s nimi odehrál několik her, líbilo se jim to, tak jsme v tom pokračovali. Oni pak přišli s tím, že Gunrunners mají zájem, abychom hráli pod jejich organizací. Vzhledem k tomu, že je karanténa a celou dobu budu nyní stejně doma, tak hrát můžu a i proto jsem jim řekl, že do toho půjdu.“

Půjde to potom skloubit s fotbalem?

„To bude pak asi složitější. Budeme k sobě asi potřebovat ještě jednoho hráče. Až se rozjede fotbal, tak si myslím, že se bude hrát středa a neděle, takže budu moct hrát jen třeba dva, tři dny v týdnu. Takže bude třeba ještě někoho.“

Sledoval jste kolegy z organizace Gunrunners v kvalifikaci Sazka eLeague ve hře CS:GO?

„Určitě ano, společně s kluky jsme je sledovali. Je velká škoda, že tam PUBG není. Je to velká akce, ale bohužel PUBG má stanovená určitá pravidla.“

Co na projekt Sazka eLeague jako takový říkáte?

„Je to projekt, který v Česku ještě nebyl. Musím říct, že to znovu nastartovalo takový ten hype ohledně her. Dostalo se to i k dalším lidem, kteří nyní videohry neberou jen jako zábavu pro děti, ale i jako věc, kterou si člověk může pěkně vydělat, když se hraje o tolik peněz.“

Popularita esportu nyní roste i vzhledem k současnému nouzovému stavu. Jak se s koronavirovou krizí vypořádáváte vy osobně?

„Moc dobře ne. Popravdě jsem strašně aktivní člověk. Máme sice tréninkové plány, že například hodinu a půl denně běháme a další hodinu a půl máme posilovnu doma, ale být jen na tak krátkou dobu venku z bytu… Moc to nedávám. Už odpočítávám hodiny, aby to skončilo.“

A vrátil jste se domů do Čech, nebo jste musel zůstat na Kypru?

„Bohužel musím být pořád na Kypru. Pokud bych odcestoval do Česka, musel bych na čtrnáct dní do karantény, což vlastně jsou všichni. Potom když bych se vracel na Kypr, bylo by hodně složité se sem dostat, protože nařízení vlády je tu ohledně cestování hodně drastické.“

V kyperské lize máte ve skupině o titul stejně bodů jako druhý Anorthosis. Máte nějaké zprávy o tom, jak bude vedení tamní ligy řešit současnou situaci? Zruší soutěž, nebo ji chce dohrát?

„Zatím máme zprávy takové, že kyperský svaz chce ligu určitě dohrát. Jsou informace, že snad do konce července. Můj osobní názor je takový, že pokud ještě zhruba měsíc bude karanténa, tak už to bude s dohráním soutěže strašně složité. Přeci jen bude třeba nějaká příprava, nepůjde hned vletět do zápasu. Když karanténa bude měsíc, měsíc a půl, tak se obávám, že se liga nedohraje.“

Jak by se podle vás potom na Kypru řešila otázka titulu, případně postupu do evropských pohárů?

„Máme s Anorthosisem stejně bodů, ale lepší vzájemný zápas. Pokud by ligu zrušili s tím, že by udělili titul, tak bychom byli mistři my. To je první scénář. Druhý je takový, že se liga anuluje a do pohárů se půjde s výsledky z minulé sezony.“

V Omonii jste stabilní člen základní jedenáctky, kromě jednoho karetního trestu jste nevynechal ani minutu. Na Kypru ale jen hostujete z Kodaně do 30. června. Řešil jste už nějak to, když by se do té doby sezona nestihla dohrát? Prodlouží vám hostování, nebo se budete muset vrátit do Kodaně a bojovat o místo v sestavě tam?

„Ještě než to začalo, tak jsem měl dvě, tři možnosti, co bude dál, ale nebudu je nyní prozrazovat. Co se týče smlouvy, tak ta je do 30. června, ale četl jsem, že UEFA to řeší a hráčům, kterým v ten termín smlouva nebo hostování končí, případně od 1. července mají podepsáno někde jinde, by se to automaticky o měsíc, dva mělo posunout. Zároveň by se měl prodloužit i přestupní termín. Je to ale vše v řešení a nikdo zatím úplně neví, jak to přesně bude. Ani já tedy úplně nevím, na čem jsem. Pokud smlouva ale vyprší 30. června, tak mám možnosti a plány toho, co se bude dít dál. Konkrétně Kodaň, někdo další nebo ještě rok zůstat v Omonii. To se ale ještě uvidí, jak vše bude. Kluby mají finanční problémy, tak uvidíme, jak se to vyvrbí. Možná mám štěstí v tom, že mám od léta na dva a půl roku ještě smlouvu v Kodani. Jsem tedy hráč pod smlouvou a nemusím se děsit nějakého drastického snížení platu.“