TOTSSF je tu! Dostal slávistický Ondřej Kolář modrou kartičku? | iSport.cz

Hráči FIFA 20 mohli hlasovat pro své oblíbence v komunitním hlasování TOTSSF. Letošní Team of the Season je unikátní. Není totiž na konci sezóny, jak to tradičně bývá. Proto dostal TOTS 2019/20 přízvisko SF (so far). Mezi nominovanými se objevil i Ondřej Kolář, gólman pražské Slavie. Je jedním z 20 fotbalistů, kteří dostali speciální modrou kartičku z fanouškovského hlasování?