Oskar o české scéně: Někteří hráči to mají na háku... | iSport.cz

Oskar je po odchodu z týmu Sprout stále volný. Vypadá to, že návrat na českou scénu se zatím nechystá, po konci kariéry by se ale možná domů přece jen vrátil. A třeba něco napravil... Jak totiž vysvětlil pro časopis Reflex, vidí tu několik problémů, a to hlavně u hráčů.