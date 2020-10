The Johny maká pod vedením Kadlece. Kolik zhubnul a jak to má s fotbalem?

Sparťan The Johny o sobě říká, že má pozitivní vztah ke sportu. Hraje fotbal a několikrát do týdne chodí do posilovny s bývalým útočníkem Sparty Václavem Kadlecem. • Instagram @johnyhradil

Jan "The Johny" Hradil je jedním z nejznámějších profesionálních FIFA hráčů u nás. Kdo by ale čekal, že celé dny tráví jen mačkáním čudlíků herní konzole, ten se plete. Kromě online fotbalu hraje taky ten reálný a pravidelně cvičí i v posilovně pod vedením bývalého sparťanského útočníka Václava Kadlece.

V září 2018 vstoupila Sparta jako první profesionální sportovní klub v České republice do světa eSports a založila herní sekci pro konzolovou hru FIFA. ESportový tým Sparty má aktuálně čtyři členy, kteří museli kromě hráčských dovedností projít také pohovorem s mentálním koučem a absolvovat fyzické testy.

„Občas slýchám názory, že jako profesionální hráči FIFY neděláme nic jiného než, že jen sedíme a mačkáme čudlíky. Tak to ale rozhodně není. Konkrétně já mám hodně pozitivní vztah i k reálnému fotbalu a kromě toho jsem i několikrát do týdne v posilovně,“ říká Jan Hradil alias The Johny.

Gamery spousta lidí vnímá jako kluky, kteří celé dny prosedí u počítače. Co na takové názory říkáte?

„Myslím si, že takové názory mívají převážně lidé, kteří do toho zase tolik nevidí. Stačí se kouknout na profesionální hráče a týmy. Nepřijde mi, že by ti kluci vypadali jako nějací nerdi. Dbáme na zdravotní stránku a snažíme se udržovat ve fyzické i psychické kondici. Samotní hráči i organizace dělají všechno proto, aby takovéto názory vyvrátily."

Jak to máte se sportem vy?

„Já mám ke sportu hodně pozitivní vztah. Sportuju snad úplně každý den. Chodím pravidelně do fitka, kde mě začal trénovat Václav Kadlec. Kromě toho hraju taky fotbal. Dříve jsem hrával i na celkem vysoké úrovni, ale po pár operacích kolene šel fotbal na druhou kolej. I tak se ale snažím mít každý den nějaký pohyb.“

Jak vypadají vaše tréninky v posilovně pod vedením Václava Kadlece?

„Já sám se o cvičení hodně zajímám, ale když jsem chodil do posilovny většinou jsem jen zvedal činky a dělal klasiku na strojích. Na trénincích s Vaškem je to ale o něčem jiném. Cvičíme převážně s vlastní vahou a zařazujeme hodně cviků na core. To je super, protože kdybych je měl cvičit sám doma, nikdy se k tomu nedonutím. Cvičíme většinou ve vysoké intenzitě, takže se u toho člověk i docela dost zapotí. Možná se to nezdá, cviky s vlastní vahou můžou vypadat jednoduše, ale je to daleko těžší než zvedat činky.“

Jak se to vůbec stalo, že vás začal trénovat bývalý sparťanský útočník Václav Kadlec?

„Letos před prázdninami jsem začal přemýšlet o nějaké challengi. Říkal jsem si, že by bylo fajn zkusit cvičit třeba pod vedením trenéra. Vašek tehdy shodou okolností dodělal trenérský certifikát a jelikož se sledujeme na Instagramu, zkontaktovali jsme se tam a sešli se na první trénink.“

Jaký je Václav Kadlec trenér?

„Vaška si nemůžu vynachválit. Vždycky dobře pokecáme o fotbale a dokonce i o FIFĚ, protože ji sám hraje. Na druhou stranu mě ale rozhodně nenechá, abych se flákal. Cítím, že mi naše tréninky dávají hodně. Původně jsem měl v plánu trénovat s Vaškem jen měsíc přes prázdniny, teď už ale jedeme třetí a já za tu dobu zhubnul 7 kilo. Takže jako trenéra ho můžu jen doporučit."

Říkal jste, že kromě posilovny hrajete i fotbal, kterému jste se dříve hodně věnoval. Jak to máte s fotbalem aktuálně?

„Ještě asi tři roky zpátky jsem hrál divizi ve Velvarech, s kterými jsme postoupili do třetí ligy. Pak jsem si ale natrhnul úpon. Od té doby jsem byl v přeboru a teď už hraju opravdu rekreačně. K tomu se váže i taková zajímavost. Když jsem přemýšlel, že půjdu do nějaké nižší soutěže, kde nebudou tréninky čtyřikrát týdně, oslovili mě fanoušci ze streamu, s tím, že hrají za Miškovice a jestli bych to nechtěl zkusit tam. Díky mým sledujícím jsem tedy teď v Miškovicích. I když jsem byl vždycky na pozici golmana, aktuálně bývám v poli, abych si co nejvíce zahrál.“

Myslíte si, že člověku může ve FIFĚ nějakým způsobem pomoct to, že hrajete fotbal?

„Myslím si, že fotbalové myšlení je výhodou, ale na druhou stranu to rozhodně není podmínka. Znám hráče, kteří jsou dobří, ale o fotbale neví vůbec nic. Všichni by si přáli, aby byla FIFA co nejvíce podobná reálnému fotbalu. Ve skutečnosti, ale v každém ročníku fungují i věci, které se v reálném fotbale zase tolik nedějí jako například nějaké jednoduché triky nebo tvoření šancí. Myslím si, že když hráč hraje fotbal, může to být mírnou výhodou, ale není to rozhodující.“

Sparta jako jeden z mála týmů vyžaduje po svých esportových hráčích, aby absolvovali i fyzické testy. Co to obnášelo?

„Nemáme žádné pravidelné fyzické prověrky, ale když Sparta vybírala své hráče, součástí náborového řízení byly právě i fyzické testy. Jejich součástí byly například cviky na koordinaci hlavy a rukou, museli jsme tedy při zátěži házet míče do přesně určených míst. Dále testy zahrnovaly třeba i veslování na čas. Po zátěži nás pak čekala skill game ve hře. Bylo docela nezvyklé hrát FIFU po fyzickém výdeji, každopádně tyto testy jsem měl nejlepší ze všech, takže to pro mě bylo docela příjemné zpestření. Kromě fyzických testů a turnaje ve FIFĚ jsme museli projít nakonec i psychickými testy."

Jak moc je pro gaming důležitá psychika?

„To je podle mě úplně to nejdůležitější. Například, když mě letos začátkem roku čekala operace a začínala se blížil, býval jsem při hře daleko nervóznější. Proto si rád chodím přes den zasportovat. Je to pro mě taková určitá forma terapie. Člověk může vypnout hlavu, utřídit si myšlenky a pak večer, když hraje, cítí se daleko lépe."