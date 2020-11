Exkluzivní rozhovor s BOOMem: Proti krajanům hraju rád, jsme velcí rivalové

Jaký dojem na tebe zanechalo finále Sazka eLeague?

„Byla to mega dobrá BO5, asi nejlepší finále a i celý turnaj, který jsem tady na CZ/SK scéně kdy hrál. Byli jsme s klukama v Praze v eSuba housu na bootcampu, takže to tomu zážitku ještě přidalo a mohli jsme oslavit tu výhru spolu.“

Změnil se nějak postoj pořadatelů turnajů vůči Vikin.gg?

„Nevím, jestli se nějak změnil jejich přístup, spíš už jsme všem dostkrát dokázali, že si ty invity na turnaje zasloužíme a že podáváme stabilní dobré výkony, takže už nás nemůžou ignorovat.“

Na ESL One Germany jste obsadili 5.-6. místo. Je to pro vás dostatečný výsledek?

„Kdyby ses mě zeptal před turnajem, tak bych ti řekl, že je to pro nás dobrý výsledek. Ale když jsme viděli, jak se turnaj vyvíjel, tak jsme si věřili, že dáme finále, ale nepodařilo se nám pár dní a nevyšlo to. Byli jsme z toho výsledku nakonec docela zklamaní.“

Který tým tě na ESL One Germany nejvíce překvapil?

„Největší překvapení byli určitě Na´Vi a mudgolems, před turnajem asi nikdo nečekal že oba týmy budou top3. Další velké překvapení bylo vypadnutí Teamu Secret, to nečekal vůbec nikdo po tom, jak hráli posledních asi 10 turnajů.“

Někteří hráči si před pár týdny stěžovali na výhružné zprávy. Stalo se tobě nebo tvým spoluhráčům něco podobného?

„Jo, to se stává asi každému profesionálnímu hráči. Někdy se ti třeba úplně nepodaří hra a dost často po těch hrách mi lidi píšou nějaké věci. Já osobně jsem dostal pár výhružných zpráv, ale o dost víc zpráv, kde mě prostě random lidi flamujou a tak, ale já se nad tím většinou jenom zasměju.“

Hraješ rád proti krajanům z Ninjas in Pyjamas, nebo by ses jim raději vyhýbal, abys je případně nevyřadil?

„Vždycky proti nim rád hraju, je mezi námi velká rivalita. Kluky mám sice rád, ale když je potkám na turnaji, tak musím udělat to, co musí být uděláno.“

V jakých soutěžích tě uvidíme hrát a jaké máš pro zbytek roku cíle?

„Teďka jsme vyhráli BTS turnaj, takže snad zahrajem stejně i na Epic League, která začíná myslím tak za týden a pak nevím, jestli ještě něco bude.“

Které týmy považuješ z evropské scény za nejsilnější? Proti kterým hráčům se ti hraje na midu nejhůře?

„Osobně se nebojím žádného týmu, asi nejhůř se hraje proti OG, protože si vždycky napickujou divné hrdiny a pak nějak divně pošlou linky a nikdy nevíme, co od nich čekat. Na midu se mi nejhůř hraje proti Limmpovi z Alliance, protože je prostě hrozně dobrý mechanicky na lince.“

Co říkáš na návrat Diretidu? Myslíš, že Valve zlepšuje přístup k Dotě a blýská se na lepší časy?

„Osobně mě tyto mody moc nezajímají, jenom doufám, že něco udělají s penězmi, které vybrali z TI10 Compendia, protože profesionální Dota 2 scény skoro všude kromě Evropy jsou na tom dost špatně, jak hráči nemají, jak si vydělat peníze. A pak vidíme, že i některé organizace propouští jejich Dota rostery a je to docela smutné.“

Mockrát děkuji za rozhovor a přeji hodně štěstí v následujících turnajích.