Korejská legenda, která se navždy zapsala do historie League of Legends, ukončuje kariéru

Začínal jako neznámý 18letý mladík. Lee „Flame“ Ho-jong byl známý především díky svým výkonům v soloQ, jeho Kennen a Irelia byli téměř neporazitelní. Jako top laner v nejednom mači vysoce převyšoval svou konkurenci, šlo o jednoho z nejdominantnějších top lanerů Season 3.

Flame se navždy zapsal do historie League of Legends mimojiné díky komentátorům Eriku „DoA“ Lonnquistovi a Christopheru „MonteCristo“ Myklesovi. Ti dali vzniknout termínu „Flame Horizon“. Jde o situaci v zápase, kdy hráč svého lane oponenta předčí o sto minionů. Flamovi se to díky jeho dominantnímu hernímu stylu povedlo nesčetněkrát.

Svou profesionální kariéru začal v Azubu Blaze, kde nahradil populárního Bok „Reapered“ Han-gyua. Byl na něj vyvíjen obří tlak, nahradil esportovou hvězdu. Se svou situací si ale poradil narámně.

Po přestupu Blaze pod organizaci CJ Entus zvítězil spolu s Kang „Ambition“ Chan-yongem či Kang „Cpt Jack“ Hyung-wooem na IEM Season 7 World Championship, když Blaze ve finále přehráli sesterský tým CJ Entus Frost. Ve finále Champions 2013 Spring byl Flame na špatném konci jednoho z největších upsetů korejského LoL, když ve finále nestačil na MVP Ozone.

CJ Entus Blaze Flame • Foto CJ Entus

Bohužel, pro Flama šlo o nejlepší kariérní umístění v korejské lize, je zřejmě tím nejlepším hráčem, kterému se nepovedlo v Koreji zvítězit.

Čínské angažmá v LGD probíhalo úspěšně, druhé a první místo v LPL poslalo LGD na Worlds, kde však vypadli hned ve skupinové fázi. Flame se vrátil do Koreji, v barvách Longzhu přišlo další trápení a na konci roku přestoupil korejský top laner do NA, konkrétně Immortals.

Po neslavném sedmém místě na jaře přišel výborný Summer Split, druhé místo v play off a výlet na Worlds. Ani na druhý pokus to však Flamovi nevyšlo, slibný turnaj skončil zklamáním a posledním místem ve skupině. Immortals nebyli vpuštěni do sezóny 2018 a Flame zamířil do FlyQuest, v jehož dresu se pouze jednou kvalifikoval do play off a po dvou letech se vrátil domů.

Novým Flamovým týmem se stal DAMWON Gaming. Spolu s Jang „Nuguri“ Ha-gwonen vytvořil Flame silnou top lane dvojici, korejská legenda se postupně stala mentorem mladého talentu.

I díky tomuto silnému spojení si DAMWON v roce 2020 došel pro světový titul. I přesto, že Flame v roce 2020 neodehrál jediný špíl, stal se nedílnou součástí úspěchu DAMWON.

Jméno Flame zůstane navždy součástí League of Legends.