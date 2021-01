Nejlepší League of Legends Cinematic posledních let? S Yordly si nezahrávejte!

Mobilní verze League of Legends, Wild Rift, je sice stále v plenkách, na nedostatek contentu ze strany Riot Games si však rozhodně stěžovat nemůže. Nově se Wild Rift dočkal i jednoho z legendárních cinematiců, které jsou právě pro League of Legends pověstně dobré.

Ústředními postavami krátkého filmu jsou Yordlové z Bandle City. Této skupince šampionů se nedostává příliš pozornosti, co se týče loru víme o jejich domovském městě a jejich příbězích pramálo.

To vše by se mohlo změnit. Fanoušci by rádi uvítali novinky z Bandle City a spekulují, zda nový cinematic nenaznačuje, jak by mohl v budoucnu vypadat animovaný seriál od Riot Games.

Video vyšlo ku příležitosti Patche 2.0, ve kterém se právě pětice Yordlů Kennen, Tristana, Lulu, Teemo a Corki.

Ve videu lze najít několik malých odkazů na League of Legends a LoL komunitu. Naším oblíbeným je spojení s tímto legendárním videem.