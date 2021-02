Mobilní esport roste, v turnaji Clash of Clans se bude soutěžit o milion dolarů

Jedna z populárních her studia Supercell zažije v letošním roce opravdu velkou událost. Hráči z celého světa se utkají o milion dolarů.

Mistrovství světa v Clash of Clans bude ve formátu šesti měsíčních sezón, ty budou dále rozděleny do tří hlavních částí - Clan War Leagues, Monthly Pre-Qualifier a Monthly Qualifier. Pro ty, kteří neuspějí v hlavních částech, zbývá poslední možnost - Last Chance Qualifier.

Clan War League

První fáze trvající prvních jedenáct dnů v každém měsíci. Klany, které skončí na prvním až třetím místě se budou moci přihlásit do Monthly Pre-Qualifier.

Monthly Pre-Qualifier

V téhle fázi se pětičlenné týmy utkají ve dvoudenním single-elimination turnaji. Šest nejlepších se posune do fáze Monthly Qualifier.

Monthly Qualifier

Dvoudenní událost, která se bude vysílat na konci každého měsíce. Týmy se střetnou v BO1 double-elimination formátu Nejlepší tým si zajistí místo na World Finals Druhý nejlepší získá tzv. “stříbrnou vstupenku” která jej automaticky kvalifikuje na Last Chance Qualifier.

Last Chance Qualifier

Tahle fáze se bude konat na konci celé sezony po tom, co skončí všechny měsíční kvalifikace Všech šest týmů co získá “stříbrnou vstupenku” a čtyři týmy s divokou kartou (týmy, které se na turnaj kvalifikují jinými turnaji) se střetnou v single-elimination turnaji. Vítěz se automaticky dostává do World Finals.

World Finals

Osm nejlepších týmů Clash of Clans na světě bude soupeřit o co největší podíl z částky 1 milion dolarů a titul Clash Champion.

Šest nejlepších z každé měsíční kvalifikace dostane z celkové částky milion dolarů podíl závisející na jejich konečném umístění.

Supercell chtěl udělat turnaj atraktivnější než loni, proto se do něj bude moci zapojit každý klan který má aspoň patnáct členů. Jakmile se celek probojuje do kvalifikace, musí zvolit finálních pět nejlepších hráčů, kteří jej budou reprezentovat. Důležitou podmínkou účasti je minimální věk 13 let a maximální úroveň Town Hall ve hře. Přesné data zatím neznáme, o informacích bude Supercell průběžně informovat na svém twitterovém účtu.