Stačilo drobné zaváhání a Opat04 je na Twitchi opět zabanován

Sedmý ban v pořadí a další období nejistoty, Opat se nachází tam, kde byl sotva pár dní zpět. Status partnera mu naštěstí zůstává, ale kdy se mu účet opět zpřístupní ke streamování je velkým otazníkem. Twitch trest prezentuje jako neomezený, což znamená, že k odblokování může dojít absolutně kdykoliv. Klidně zítra, za měsíc, nebo za půl roku.

Oficiálním důvodem je „neúmyslná nahota nebo explicitní sexuální chování“. Opat se dostal do lobby s hráčem, který měl na profilové fotografii obnaženou ženu. I přes to, že celá situace trvala pouhou chvíli, Twitch se s Opatem nemazlil a účet opět zakázal.

„Snažil jsem se tomu maximálně předejít. Než jsem zapl csko, odstranil jsem si všechny nedůvěryhodné lidi z friendlistu kromě lidí, co znám in real life a streamerů. Bohužel na Steamu moc nejsem a csko taky moc nehraju a nevěděl jsem, že vás někdo může pozvat, i když ho nemáte ve friendlistu, a že se tam ukáže avatar, a ještě že si na steam můžete dát jakoukoliv fotku. Asi už mi to je fuk, aspoň dva dny jsem byl šťastnej, i to se počítá,” sdělil Opat na svém Instagramu.