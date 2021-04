Už je to tady! Red Bull Ultimátní Hráč jde do finále, nenechte si jej ujít

Dočkali jsme se! Unikátní projekt Red Bull Ultimátní Hráč míří do finiše a už v sobotu bude znát svého nejvšestrannějšího hráče letošního roku. Nenechejte si ujít grandfinále.

Osm nejlepších a bitva nejen o titul toho nejvšestrannějšího hráče letošního roku. Grandfinále nabídne v sobotu 3. dubna závěrečnou bitvu v rámci akce Red Bull Ultimátní Hráč.

Projekt odstartoval již na začátku února a zapojilo se do něj několik stovek nadšených hráčů. Během pěti týdnů pak zápolili v celkem pěti hrách, jmenovitě v Clash Royale, FIFA 21, Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends a Bike Unchained 2. Ti úspěšní pak dostali body do ultimátního žebříčku, ze kterého vzešla vyvolená osmice nejlepších.

K postupu do grandfinále bylo potřeba se zúčastnit minimálně dvou kvalifikačních víkendů. V bojích o titul nejvšestrannějšího hráče nebude chybět ani vítěz dvou předchozích ročníků Skuthy, který nedal soupeřům takřka žádnou šanci a postoupil z prvního místa. V samotném grandfinále ale žádnou výhodu mít nebude, všech osm hráčů totiž bude začínat od nuly.

Mezi další postupující patří AntiByteV2, jaskowec, vattanenis, Muttenzi, NugeT, Petipino a pve jungler.

Samotné grandfinále můžete sledovat v sobotu 3. dubna na Twitch.tv/eleague.cz.