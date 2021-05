MrBeast se málem stal součástí FaZe Clan, Banks neuzavření dohody zpětně lituje

Přes šedesát milionů odběratelů a na každém videu průměrně padesát milionů zhlédnutí, to je americký Youtuber MrBeast. Organizace by daly cokoliv za to, aby měly Jimmyho ve svých řadách a mohly s ním dělat videa na vlastních kanálech. Spoluzakladatel FaZe klanu Richard „Banks“ Bengston potvrdil, že FaZe měl k podepsání Jimmyho blízko, a to dokonce dvakrát.

V jednom z posledních podcastů sdělil, že MrBeast byl velkým fanouškem FaZe klanu a toužil po tom, aby se stal součástí nového content housu. Banks potvrdil, že mladého youtubera FaZe odmítl dokonce dvakrát. „Začali jsme projekt Clout house (dům, ve kterém spolu žilo několik slavných osobností), Jimmy nás navštívil a byl tu s námi několik dní. Chtěl se ke Clout gangu oficiálně připojit, ale my jsme jej nepodepsali. Byl v pohodě, ale rozhodně nebyl úspěchem tam, kde je teď,“ řekl Banks.

Banks dále sdělil, že MrBeast byl ochoten dát cokoliv aby se k FaZe klanu mohl připojil. Svůj zájem údajně projevil vícekrát, ale FaZe byl v té době silně zapojen do dění kolem Call of Duty, což se míjelo s obsahem, který tvořil MrBeast.

FaZe klan má nyní mnohem širší záběr a tvůrce jako MrBeast by v týmu určitě našel uplatnění. Špatná predikce zapříčinila, že organizace přišla o jednoho z nejlepších youtuberů dnešní doby. Sám Banks to nazývá jednou z největších chyb jeho života.