VIDEO: Ondra Lelek Kvarda deset let šermoval. Vzali jsme ho na trénink s olympionikem

Známe ho jako komentátora nebo moderátora. Blízké mu jsou tituly CS:GO nebo NHL. Aktuálně komentuje i reálný hokej. Ondřej „Lelek“ Kvarda má ale bohaté – aktivní – zkušenosti se šermem. Deset let se věnoval fleretu. Vzali jsme ho na trénink do pražských Letňan, kde se „utkal“ s bývalým olympionikem v kordu Jiřím Beranem .

V Letňanech sídlí šermířský klub SC Praha. Účastník olympiád v Riu v roce 2016 Jiří Beran prověřil Ondru Kvardu v kordu. Nutno ale dodat, že hlavní zbraní populárního moderátora byl fleret.

„Možná kdyby mi to někdo nabídnul jednou za čas, asi bych do toho znova šel. Ale asi ten fleret – ten kord je úplně něco jiného. Jirka (Beran) mě xkrát vyškolil na tom, že mě bodl do ruky nebo do nohy a to je něco, co já jsem si nikdy nebránil,“ říká Lelek.

Rozdíl mezi fleretem a kordem totiž je, že se body ve fleretu počítají jen za údery do oblasti vesty a krku, kdežto v kordu můžete útočit téměř kamkoliv.

Jeho parťákem byl olympijský medailista Choupenitch

Ondřej „Lelek“ Kvarda je známou tváří české esportové scény. Kromě komentování CS:GO se aktivně věnuje také moderování a jeho lásku k hokej ukájí komentováním virtuálního i reálného hokeje. Málokdo ale ví, že si Ondra prošel desetiletou zkušeností se šermem. V Brně se mimo jiné potkal s tehdy budoucím olympijským medailistou Sašou Choupenitchem.

S ním se potkal v mládežnických kategoriích v Sokole Brno I. „Vzhledem k tomu jaké on měl ambice a jaké jsem měl já… on začal víc jezdit na soustředění do zahraničí – do Itálie, Běloruska a podobně,“ vypráví Lelek. „Já jsem se tím nikdy nechtěl nějak víc živit. Ale bylo to super, sledovat ho, jak se od nás pomalu oddělil, díky talentu a píli, co měl,“ vzpomíná.

Se Sašou reprezentoval Brno na různých týmových soutěžích a společně tak získávali pro tamní Sokol trofej za trofejí. Je tak i díky Alexandru Choupenitchovi několikanásobným mistrem ČR v družstvech.

Alexander Choupenitch a jeho euforie po postupu do čtvrtfinále olympiády • Foto ČTK/AP

Láska k hokeji a komentování

Ondra Kvarda se zapojí do blížící se CS:GO Sazka eLEAGUE. Kromě Counter-Strike je ale jeho oblíbenou hrou NHL. A nejen ve virtuálním světě. Hokeji se věnuje i v reálu. Vedle herních titulů tak komentuje i samotné zápasy.

„Ještě do minulého roku jsem komentoval především virtuální hokej – tedy NHL a různé turnaje. Nikdy jsem se ale netajil tím, že bych chtěl vyzkoušet i reálný hokej. A i díky zkušenostem ze hry NHL jsem se teď dostal ke komentování CHANCE Ligy (druhá nejvyšší hokejová soutěž v ČR) a Univerzitní ligy,“ popisuje Lelek.

Dodává, že má za sebou i premiéru v extralize – tehdy se jednalo o zápas Hradce Králové proti Olomouci. Jediné věci, které lituje je, že tehdy na ledě nebyl bývalá hvězda NHL David Krejčí, který byl zrovna v tu chvíli na olympijských hrách.

Lelek se věnuje také charitativním akcím. Komentuje v rámci iniciativy "O Kapku lepší hokej". Více informací tady.