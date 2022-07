Momenty nás dělí od finále PUBG Sazka eLEAGUE! Startujeme v sobotu ve 13 hodin!

PŘÍMÝ PŘENOS HISTORICKY PRVNÍHO FINÁLE PUBG SAZKA ELEAGUE SLEDUJTE NA NAŠEM TWITCH KANÁLU ELEAGUE

Si fanoušek především herního titulu CS:GO? Nevadí. PUBG zaručeně chytne i tebe. S populární sérií od Valve se ale moc srovnávat nedá. V rozdílech ale tkví její síla nejen pro hráče, ale i pro sledující fanoušky.

Laikům se snažil popsat kouzlo PUBG caster spajKK: "PUBG je strategická střílečka založená na aimu, movementu, zkušenostech a kvalitní komunikaci."

"K něčemu to přirovnávat je hrozně těžký, což je vlastně to zajímavé na PUBG, že je to úplně něco jiného. Má to blízko k realnosti v rámci zbraní, chování zbraní, zvuku a grafice, pořád je to jen hra a ještě k tomu upravena do kompetitivnosti," řekl v rozhovoru pro Sazka eLEAGUE.

SKADE a ENTERPRISE jsou největšími favority

Zaručeně mezi TOP3 týmy ve všech možných prognozách analytici řadí SKADE i ENTERPRISE. Ti roli favoritů potvrdili už v kvalifikačních bojích, kterým jednoznačně dominovali.

Norská organizace SKADE musela udělat změnu v sestavě. K Matěji „Nowikk“ Krmelovi přibil druhý Čech do čtyřčlenné sestavy Double, tak aby mohla organizace vyhovět regulím PUBG Sazka eLEAGUE.

"Prizepool je opravdu našlapaný a bylo by fajn si přidat na konto další pohár z CZ/SK turnaje a ukázat, proč nás někteří považují za favority," vyhlašuje Nowikk.

Na druhé straně tu je ale organizace ENTERPRISE, která choutky Nowikka bude chtít zadusit a stát největším inkasujícím z pohádkového prizepoolu 600 tisíc korun.

Freekill z ENTERPRISE tuší, že právě SKADE bude největším soupeřem. Respekt má ale i před dalšími sestavami. " Pozor si budeme dávat, mimo jiné, hlavně na Cryptovu a Renegade," vysvětluje.

Slot na prestižním mezinárodním turnaji pro vítěze Sazka eLEAGUE

