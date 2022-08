Bývalý Overwatch hráč NYXL se dozvěděl o svém odchodu z týmu skrz oficiální Twitter účet klubu

Do té doby mladý Seo "Myunb0ng" Sang-min neměl nejmenší tušení o tom, že má opustit Overwatch sekci americké organizace. Vedení New York Excelsior reagovalo rychle a omluvilo se za vzniklou a kuriózní situaci. To ale bohužel nemění nic na tom, že Myunb0ng stejně musel opustit kolektiv. Na jeho místo totiž přišel ANSOONJAE.

Neobvyklá věc se stala americkému klubu New York Excelsior, který se účastní milionové Overwatch ligy. Tým se rozloučil s korejským support hráčem Seo "Myunb0ng" Sang-minem. Na tom by nebylo nic neobvyklého, kdyby to manažment organizace dál vědět odcházejícímu hráči.

Třiadvacetiletý Sang-min okamžitě zareagoval na oficiální tweet NYXL o svém propuštění banálním otazníkem, čímž dal najevo svůj nesouhlas. Myunb0ng neměl nejmenší ponětí o tom, že s ním klub do budoucna už nepočítá.

Prvotní tweet Excelsior byl rychle smazán a organizace se omluvila za vzniklé nedorozumění. Seo si myslí, že chyba nastala na straně SMM a PR oddělení New York Excelsior, které je zodpovědné za celý incident. Holt chyba se stala a příště si lidé budou dávat větší pozor na to, co publikují a jakým způsobem.

Každopadně Seo "Myunb0ng" Sang-min tak či onak měl opustit aktivní sestavu New Yorku. Kolektiv už našel adekvátní náhradu za Myunb0nga. Do Overwatch sestavy NYXL míří zkušený An "ANSOONJAE" Soon-jae (Support). Jeho herní debut v novém týmu byl úspěšný. Nedavno New York Excelsior porazil Houston Outlaws 3:2 na zápasy.

Aktuální Overwatch sestava New York Excelsior

Lim " Flora " Young-woo - Kapitán

" Young-woo - Kapitán Kim " Yaki " Jun-ki

" Jun-ki Kim " Kellan " Min-jae

" Min-jae Kang " Gangnamjin " Nam-jin

" Nam-jin Jeon " Ho1 " Ho-won

" Ho-won An " ANSOONJAE " Soon-jae

" Soon-jae Son " Undine " Young-woo - Trenér

" Young-woo - Trenér Hong "Gesture" Jae-hee - Trenér

Zdroj: Twitter NYXL