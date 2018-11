TOP 5 zklamání extraligy: Koukal, fantom play off i mladý reprezentant

Petr Koukal (Mountfield HK)

útočník

15 zápasů, 5 bodů (2+3)

V posledních dnech se o něm hodně mluví. V nedělním utkání proti Spartě zběsile sekal do obránce Tomáše Dvořáka, vyfasoval trest do konce utkání, od disciplinární komise stopku na další dva zápasy a hradecké vedení mu odebralo céčko na dresu. Byl to jen vrchol frustrace, po výborném minulém ročníku se totiž v úvodu nového trápil. V 15 zápasech má na kontě jen pět bodů za dva góly a tři asistence. To je na jeho jméno sakra málo…

David Šťastný (Mladá Boleslav)

útočník

15 zápasů, 1 bod (1+0)

Tenhle přestup se Mladé Boleslavi zatím vůbec nepovedl. V minulé sezoně vyletěl David Šťastný ve Zlíně jako kometa, dostal se do reprezentace, neměl daleko ani na mistrovství světa. Po přesunu do města automobilů se mu ale vůbec nedaří, což nechápal ani majitel klubu Jan Plachý. „Loni nejlepší hráč Zlína, všechny kluby ho chtěly, ale totálně se hledá,“ řekl v nedávném rozhovoru. Šťastný v úvodu sezony hodně putoval sestavou, nyní, zdá se, se usídlil v první lajně vedle Jakuba Klepiše. Zlepší si bilanci jediného gólu?

Dominik Lakatoš (Liberec)

útočník

15 zápasů, 4 body (0+4)

V Liberci nemá jednoduchou pozici. Ačkoliv poslední tři sezony zaujal v extralize stabilní místo, spíše hrával ve třetí, nebo čtvrté formaci. I tak dokázal často bodovat, všimli si ho i New York Rangers, kteří si ho v loňském draftu vzali až ve 20 letech. Jenže v aktuálním ročníku se mu moc nedaří, v nabitém útoku Bílých Tygrů na něj opět zbylo místo až ve spodních útočných lajnách a Lakatoš za 15 utkání nedokázal dát gól, připsal si jen čtyři asistence.

Radim Zohorna (Kometa Brno)

útočník

15 zápasů, 2 body (0+2)

Jeho nominace do národního týmu překvapila hodně lidí. Nejenom kvůli tomu, že trenér Miloš Říha zkritizoval extraligu i mladé hráče. Vytáhlý útočník totiž nemá v Kometě příliš silnou pozici, v průměru hraje jen necelých 10 minut za zápas. Zatím nedal v 15 zápasech ani gól, připsal si jen dvě asistence. V reprezentačním dresu může zaujmout svými parametry: 198 centimetrů a 104 kilogramů. Nakopne ho premiéra v národním týmu i směrem k extralize?

David Cienciala (Třinec)

útočník

15 zápasů, 2 body (2+0)

V minulé sezoně neuvěřitelně vyletěl, hlavně v play off, ve kterém posbíral dokonce nejvíce bodů z celé extraligy! V 18 zápasech nasbíral 16 bodů včetně sedmibodové show ve čtvrtfinále proti Pardubicím. Rozuměl si hlavně s bratry Kovařčíky. Jenže začal nový ročník a forma je pryč. Dva góly z 15 utkání nejsou pro fantoma posledních vyřazovacích bojů zrovna dobrá vizitka, poslední zápasy navíc strávil až ve čtvrtém útoku.

