Pravděpodobné sestavy: Sparta po blamáži vítá Liberec, Slavia o revanš

Nejvyšší fotbalová soutěž je zpátky. FORTUNA:LIGA v sobotu vypukne úvodním kolem, další čtyři zápasy se hrají v neděli. To znamená také návrat fanoušky oblíbené Sazka Fantasy . Nejhorší výchozí pozici má pro svou tuzemskou premiéru Sparta, která proti Liberci bude vstřebávat vypadnutí z druhého předkola Evropské konferenční ligy. Přijde další šok? Komfortnější úvod by si měli užít fotbalisté Plzně a Slavie, kteří ovšem jedou pro body mimo vlastní stadion. Podívejte se na pravděpodobné sestavy, vytvořte si na Sazka Fantasy vlastní tým z reálných hráčů, sbírejte body podle jejich výkonů a hrajte o 200 tisíc korun!

Poprvé pod trenérem Pavlem Vrbou vstoupí Baník do soutěžního zápasu. Proti Olomouci usiluje o udržení pozitivního trendu z posledních vzájemných duelů, kdy tým z Ostravy hned pětkrát v řadě bodoval. Čtyři z pěti minulých klání ve Vítkovicích mezi Baníkem a Sigmou pak skončily remízou. Olomouc v létě nevytáhla žádnou významnou posilu, v ofenzivní fázi patrně bude strádat a zkušený brankář Jan Laštůvka (6,6 milionu) by tak hned v prvním kole mohl vytáhnout čisté konto.

Zlínští fotbalisté míří do nové sezony i s upravenou identitou. Zda-li se výrazněji promění i výkony Moravanů na trávníků, o tom se fanoušci přesvědčí již brzy. První překážku představuje Mladá Boleslav, která bude znovu spoléhat na služby veterána Milana Škody (6,2 milionu). Není zdaleka vyloučeno, že by se mohl trefit už při letošní ligové premiéře. Středočeši proti Zlínu zvládli alespoň jednou skórovat jedenáctkrát v řadě.

Comeback Brna do FORTUNA:LIGY nebude snadný. Slovácko vloni patřilo k tomu nejlepšímu, co nejvyšší tuzemská soutěž nabízela, a dokonce si zajistilo účast v boji o Evropskou ligu. Už příprava ukázala, že Zbrojovka se může trápit v koncovce a favorita by neměla zaskočit. O pozornost si říká záložník Michal Trávník (6 milionů), který bude po návratu z turecké Kasimpasy klíčovým článkem Slovácka.

Hladký postup přes HJK Helsinky v boji o Evropskou konferenční ligu může Plzeň vyburcovat ke skvělému výkonu i v úvodním kole. Byť se na Stínadlech v obou předchozích případech ke gólovým hodům neodhodlala a ubránila hubený stav 1:0, tentokrát by se rozparádit mohla. Teplice jsou žhavým aspirantem na sestup a síle úřadujícího mistra se budou bránit horko těžko. Ve formě je Jan Sýkora (9,9 milionu). Proti Helsinkám mu těsně uniknul hattrick, chuť si ovšem spraví na severu Čech.

Jablonec by v nadcházejícím ročníku rád zapomněl na poslední záchrannářské starosti. Bohemians budou ideálním vstupním ukazatelem, zda Severočeši mají na zlepšení nárok. Jablonec si nepřináší dobrou pohodu z přípravy, když prohrál všechny čtyři duely, v jeho dresu se nicméně solidně ukázal útočník Václav Sejk (9,9 milionu), který zapsal trefu proti účastníkovi italské Serie A Sassuolu. Prosadí se i tentokrát?

Dynamo si užilo jízdu v přípravě, kdy srdnatě čelilo i bundesligovému Unionu Berlín. Jenže ligové entrée pod novým trenérem Jozefem Weberem se může přece jen pojit s vyšším stupněm nervozity. Pardubice ještě v rámci FNL na České Budějovice vyzrát uměly, ale v pražském azylu stejného soupeře zatím neudolaly. Okolnosti utkání tak mohou nahrávat spíše hubenějšímu výsledku. Do sestavy se může hodit obránce Matěj Helešic (7 milionů), který zastane defenzivní úkoly a v předchozí sezoně dal za Opavu devět branek.

Sedmigólový příděl proti trpaslíkovi St Joseph's v předkole Evropské konferenční ligy, nyní výzva v podobě Hradce Králové. Slavia by si ráda zopakovala kanonádu, ale proti bude stát houževnatý soupeř, který, byť v létě ztratil řadu důležitých pilířů, stále může kousat. Pražané se o tom ostatně přesvědčili v nadstavbové části předešlého ročníku, kdy Východočeši de facto připravili soubor Jindřicha Trpišovského o titul. V Hradci by se měla konat odplata, kterou bude ze zálohy řídit letní posila Ewerton (11,4 milionu).

Po hořkém vypadnutí z druhého předkola EKL mají sparťané pochmurné vyhlídky. I letos se musí obejít bez vstupenky do Evropy. Zklamání je velmi čerstvé, čehož by hladový Liberec mohl využít. Sestava nového kouče Briana Priskeho bude od počátku domácí ligy pod obrovským tlakem, což může vést k dalším chybám. Ani Slovan však nemá před vlastním vápnem nepropustnou tvrz. Na gólový moment bude vyčkávat Adam Karabec (8,5 milionu), po odchodu Adama Hložka jeden z největších příslibů ACS.