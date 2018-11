Manévry kvůli derby v Opavě. Na Baník je vyprodáno, policie nechce násilí

"S ohledem na to, co se tady dělo v roce 2017, jsme nechtěli nic podcenit, a proto jsme nasadili tolik policistů," řekl ve čtvrtek novinářům ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel. Na bezpečnostním opatření se budou podílet i policisté z dalších krajů. Posily dorazí například ze Zlínska, Olomoucka či Jihomoravského kraje.

Ve vyprodaném hledišti pro 6385 diváků bude přibližně tisícovka fanoušků z Ostravy. Ti dorazí do Opavy speciálním vlakem těsně před polednem. "Z nádraží půjdou pěšky s naším doprovodem na stadion," řekl Kužel. Přesun si vyžádá dopravní opatření. "Máme připravené objízdné trasy. Skupinu povedeme mimo centrum města," řekl náměstek moravskoslezského policejního ředitele Radím Daněk.

S policií koordinuje kroky i město, které do akce nasadí maximální počet městských strážníků. "Obyvatelům bych ale doporučil, aby v době od 11:00 do 17:00 omezili návštěvu parku v okolí stadionu. Aby sem zbytečně nechodili na procházku s dětmi. Raději by pro tentokrát měli využít jinou lokalitu," řekl primátor Opavy Tomáš Navrátil (ANO).

Vztahy fanoušků obou celků jsou dlouhodobě napjaté. Vzájemná utkání v posledních patnácti letech pravidelně provázejí výtržnosti v ulicích, ve dvou z posledních tří utkání ve druhé lize a národním poháru fanoušci pronikli i na hrací plochu a zápasy musely být na několik minut přerušeny.

Násilnostmi vyvrcholil i loňský druholigový duel. Do Opavy tehdy dorazilo na 1500 příznivců Baníku, až na hrstku z nich nikdo neměl vstupenku. První střety a potyčky nastaly už po příchodu davu ke stadionu. Policisté zasáhli, když chuligáni začali odpalovat dělbuchy a házet světlice. Potyčky pokračovaly i v době zápasu u hlavní brány stadionu, kterou se dav pokusil vylomit. Policie v té souvislosti tehdy řešila 25 trestných činů a 45 přestupků.

