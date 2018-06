Bohemians ulovili talent, kterého v zimě testoval Dortmund. Ve druhé lize válel

Tettehův přestup ještě není uzavřen, ale vedení Bohemians už mu dalo svolení zahájit přípravu na Spartě. "Klokany" výrazně posilují hráči z Letné. Hostování Rudolfa Reitera a Jakuba Nečase se změnilo v přestup, ze Sparty přestoupili také levý bek Vondra a další z klanu Hašků Filip, který se v kabině sejde s bratrem Martinem a otcem Martinem Haškem starším, trenérem Bohemians. Na hostování přichází do útoku Lukáš Juliš.

Bývalý mládežnický reprezentant se pokusí restartovat svou kariéru. Ve Sparty tento třiadvacetiletý útočník debutoval před čtyřmi lety, má na kontě devět ligových branek, ale v posledních letech kvůli zraněním vypadl z ligy a nastupoval jen za juniorku.

Další posilou do křídelního prostoru by měl být Vodháněl, který by měl v Ďolíčku hostovat s opcí na případný přestup. O jeho angažování stál trenér Hašek už v zimě, tehdy však o jednadvacetiletého hráče projevila zájem Borussia Dortmund, kde Vodháněl absolvoval několikatýdenní testy. Nakonec se vrátil do Vlašimi, kde v sezoně nastřílel pět branek a na dalších šest přihrál.

Už dříve Bohemians oznámili příchod brankáře Romana Valeše z Jihlavy, který nahradí odcházející dvojku Michala Bártu. Tým opustil také slovinský bek Kocič. Ačkoli většinu sezony nastupoval v základní sestavě, rozhodl se neprodloužit smlouvu a hledá si nové angažmá.

Zatím není jisté, zda bude pokračovat Hůlka, ačkoli Bohemians i hráč zájem mají. Vršovický klub se ale zatím nedohodl s Mladou Boleslaví, které Hůlka patří.

V týmu skončili také Siim Luts, který odešel do Teplic, a brazilský útočník Lucas Dias. Ten byl uvolněn do izraelského týmu Hapoel Ironi Kirjat Šmona na hostování s opcí.

Bohemians se po úvodních dvou týdnech přípravy v domácím prostředí vydají do Rakouska, kde je mimo jiné čekají atraktivní soupeři Celtic Glasgow (30. června) a Crvena zvezda Bělehrad (2. července).