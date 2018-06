Liga jen na O2? Češi si zvykají, že se za sport v televizi platí, říká ředitel

Ještě nikdy se nestalo, aby kompletní práva na fotbalovou ligu vlastnila placená televize. Cítil jste po podepsání smlouvy úlevu?

„Jednání byla dlouhá, trvala několik měsíců. Pokaždé jsme odcházeli zpocení, ale nakonec jsme spokojení, že naši předplatitelé mají jistotu v tom, že u nás uvidí českou ligu minimálně další čtyři roky.“

Už si konzervativní čeští diváci zvykli, že za ligu musí platit?

„Začali jsme Ligou mistrů, pak jsme přidali českou ligu a divák si postupně zvykal na to, že se za přenosy musí platit. Věříme, že všichni, kteří si zaplatili, jsou spokojení. Důležitá je třeba ta zmiňovaná jistota. Slyšel jsem hodně negativních reakcí na to, že si nějaká televize koupí práva a za dva roky už to nevysílá. Takže divák pak logicky musí přejít jinam.“

To u vás nehrozí?

„Kdepak. Náš divák má jistotu, že například českou ligu u nás bude moct sledovat přinejmenším do roku 2022. Je to pro nás závazek.“

Jak rychle v O2 TV rostla čísla předplatitelů?

„Kopírovali jsme trend, všude v Evropě naskakují čísla u placené televize pomalu. Ovšem ta čísla jdou pořád nahoru, což nás těší. Zájem o kvalitní přenosy tu je a divák je za ně ochotný platit. Ve finále to pak pomůže českému fotbalu, protože do něj tečou i televizní peníze.“

Jak velké lákadlo pro diváky představují moderní technologie? Ve Fortuna lize začnete s vychytávkou jménem Tracab, což je technologie umožňující sledování rychlosti hráčů či naběhaných kilometrů a taky umí třeba 3D vizualizaci herních momentů.

„Tyhle technologie jsou v Evropě běžné, ale u nás chyběly. Třeba Tracab se využívá i teď na mistrovství světa. Je složité pořád vymýšlet něco nového, ale nám jde v první řadě o diváka, aby měl servis a přidanou hodnotu za svoje peníze. Technologie nás baví, televize je pro ně vděčné médium.“

Když je řeč o technologiích, jak jste spokojení s fungováním videa v české lize? Videosudí sedávají ve vašem přenosovém voze.

„Pro ligu i pro důvěryhodnost celého fotbalu je video obrovské plus. Jsem rád, že ho chce Ligová fotbalová asociace nasadit do dalších zápasů. Je potřeba, aby český divák fotbalu věřil a byl si jistý, že zápasy nejsou nijak ovlivněné. Zvedne to kvalitu celé ligy.“

Zůstanete u jednoho přenosového vozu, když během sezony plánujete odvysílat nejméně 105 ligových přenosů v televizní kvalitě?

„Zatím ano, v tuhle chvíli nám jeden přenosák na ty nejdůležitější přenosy stačí. Je to investice v desítkách milionů korun, takový nákup neděláte každý den. Jsme připravení najímat si další technologické vozy, protože přenosů pořád přibývá. Na trhu je vozů dost, nebudeme mít problém.“

Nebudete mít problém ani s lidmi? Přivádíte před mamutí porcí přenosů posily?

„Vycházíme z toho, že na jednom přenosu pracuje zhruba třicet lidí. Průběžně nabíráme nové lidi a tým se rozšiřuje, ale není to o stovkách nováčků. Pořád se to točí okolo silného jádra týmu, které je stálé a funguje skvěle. Pokud jde o ty nejviditelnější změny, jsem rád, že se na plný úvazek vrací komentátor Tomáš Radotínský. Taky budeme mít novou reportérku Moniku Čuhelovou, kterou diváci znají z České televize.“