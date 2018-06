Komplikace pro Baník! Klíčový záložník Hlinka míří z Baníku do Gruzie

„Bohužel jsme doplatili na určitý dluh z minulosti, protože jestliže chtěl Baník Marka Hlinku udržet, měl mu prostřednictvím sportovního ředitele nabídnout novou smlouvu podstatně dřív. Skutečnost, že k tomu nedošlo, nás nyní dostala do neřešitelné situace,“ vysvětlil na klubovém webu Marek Jankulovski, který před pár dny nahradil Dušana Vrťa právě ve funkci sportovního ředitele.

Baník se však s Hlinkou nerozchází ve zlém, na pondělním tréninku umožnil defenzivnímu záložníkovi připravovat se individuálně v areálu stadionu ve Vítkovicích.

Jak se váš nečekaný transfer seběhl?

„Prý se byli zástupci klubu podívat na nějakého hráče v našem zápase se Spartou a tam jsem se jim zalíbil. Začali mě sledovat, ke konci soutěže už přišlo první oslovení, pak se to trochu tahalo, ale nakonec to dopadlo. Vysvětlil jsem to i lidem z vedení Baníku, prostě přišla fakt zajímavá nabídka, která se těžko odmítá. Mrzí je, že to takhle dopadlo, ale sám Marek Jankulovski mi říkal, že to je prostě fotbalový život a že je to běžné.“

Co rozhodlo pro celkem exotickou štaci?

„Bude to mé první zahraniční angažmá, Čechy beru jako domov. Hrají předkolo Ligy mistrů, to je taky velké lákadlo. Je mi 28 roků, takže jsem si chtěl vyzkoušet něco nového.“

Co o tamní lize víte?

„Není tak vyspělá po taktické stránce jako ta česká. Jsou tam ale velmi dobří hráči směrem dopředu. Trenér mi říkal, že proto potřebují někoho zodpovědného dozadu, aby to dirigoval a držel. Byl jsem v kontaktu i s Peťou Grajciarem, který je teď v Příbrami, ale dřív byl v Dinamu Tbilisi. Dal mi dobré reference, byl jsem se tam i podívat a vypadá to celkem fajn, bude to nová výzva.“

Asi by se vám nicméně odcházelo lépe, kdyby za sebou Baník neměl povedené jaro...

„Samozřejmě. Dala se tady do kupy fantastická parta, podle toho taky jaro vypadalo. Všichni jsme se těšili, že na to navážeme v nové sezoně a budeme hrát nahoře... Ale nejvíc mě asi bude mrzet to, že odcházím od tak fantastických fanoušků, v Gruzii budou takoví lidi těžko. Doufám, že to fanoušci vezmou v dobrém a nebudou na mě nahněvaní. Zažil jsem v Baníku krásné dva roky a nikde není napsáno, že se někdy nemůžu vrátit.“

