Rada odmítl, že Zelený už je ve Slavii a mluvil o Tvrdíkovi. Pelta se omluvil

Zelený byl na jabloneckém tréninku. "To je důležité. Jestli jsem si přečetl na Nově zprávu večera, že Zelený podepsal, že byl na testech, a ona to není pravda, tak by se někdo měl chytit za nos. A říct, jestli má smysl dělat takovéhle můry, protože to může rozhodit hráče, ale je to i nekorektní k tomu klubu. To jsou věci, které jen škodí fotbalu," řekl novinářům Rada.

Šéf představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík na svém Twitteru v minulých dnech informoval o tom, že klub už absolvoval pohovor s novou posilou, když s fanoušky řešil kauzu mladého záložníka Pavla Buchy, který byl přeřazen do juniorky. "Včera pohovor s hráčem, který přichází," dopsal na konec jedné ze zpráv. Podle informací iSport.cz má jít právě o 25letého obránce Zeleného, se kterým se Pražané měli domluvit na čtyřletém kontraktu. (Více čtěte ZDE »)

Rozpor nebyl ve vysi platu. Ani jsme nikoho do sklepa nepreradili. Hrac odmitl odjet na soustredeni sam. Obchod s hraci ma svoje pravidla. Vcera pohovor s hracem, ktery prichazi. Investujeme do prestupu. Smlouva na 4 roky, odchod nejdrive po dvou. Dohoda. Zadna dolozka. Sorryjako — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) 16. června 2018

"Já se v tom Twitteru moc nevyznám, ale pan Tvrdík má na tohle čich, umí si s tím krásně pohrávat. Nikdy jsem ho neviděl osobně, ale kdybych ho potkal, musel bych mu podat ruku. Takhle si zahrávat s médii a fanoušky, to klobouk dolů," doplnil kouč třetího týmu uplynulé ligové sezony.

Tvrdík na jeho výroky reagoval na sociální siti s tím, že jméno Zeleného nikdy konkrétně nezmínil. Výměnu názorů měl ukončit jeho rozhovor s šéfem jabloneckého klubu Miroslavem Peltou. "Děkuji panu Peltovi, který se teď jménem Jablonce za svého trenéra omluvil. Pan Rada by měl rozlišovat spekulace médií od reality," napsal Tvrdík.

Dekuji panu Peltovi, ktery se ted jmenem Jablonce za sveho trenera omluvil. Pana Rada by mel rozlisovat spekulace medii od reality. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) June 19, 2018

Zelený normálně začal přípravu s Jabloncem. A lze tedy vyloučit jeho přesun? "Pokud bude nějaká nabídka, kterou bude klub akceptovat, nejsem ten, kdo by chtěl hráči bránit, pokud může jít za lepším. Ale má nějakou hodnotu. Chtěl bych, aby zůstal, protože jeho výkonnost byla dobrá. Zatím se to nepohnulo. Myslím, že situace by se měla vyřešit co nejdříve. Takhle jsme domluveni s majitelem klubu (Miroslavem Peltou), že do konce týdne, když přijde nějaká nabídka, bude se o ní debatovat. Pokud by to bylo později, myslím, že už to bude bezpředmětné," uvedl Rada.

"Já s hráčem mluvil, ale myslím, že dnes to není jen o hráčích, dnes se na to nabaluje spousta lidí. Samozřejmě mě tyhle spekulace znervózňují, ale pro mě je důležité, že přijdu do kabiny a hráč je tady," dodal bývalý reprezentační kouč.