Kauza Bucha: chce klauzuli, Slavia je proti. Rozsekne vše zájem Plzně?

Měl patřit mezi slávistické drahé zboží, mezi vážené odchovance, kterými se jednou bude klub chlubit. Teď se dá říct, že s Pavlem Buchou to ve vztahu k „sešívaným“ dopadne téměř jistě úplně opačně.

„V A-týmu nebude pokračovat ani Pavel Bucha, který se připojí k juniorce. Důvodem je, že odchovanec klubu odmítl se Slavií prodloužit smlouvu, protože vedení klubu neakceptuje v novém kontraktu velmi nízkou výstupní klauzuli, jakou žádá hráč a jeho agent.“

Tohle prohlášení se objevilo v pátek na slávistickém webu někde uprostřed článku o zahájení přípravy. Zastrčené, ale velmi překvapivé sdělení zatřáslo fanoušky červenobílých, kterým to na Twitteru vysvětloval předseda představenstva Jaroslav Tvrdík.

„Deset let stavíte dům, dáváte energii, čas a peníze. Když je skoro hotový a chcete bydlet, tak někdo přijde a řekne, můžete bydlet, pěkně se o něj starat, ale když přijde někdo, kdo dá 1,5 mil (eur), tak se stěhujete. A je jedno, že jste ho mohli prodat za 5 mil (eur). A Vy si postavte nový. Líbí?“ zastřešil Tvrdík celou diskuzi metaforicky.

Jde o tohle: Bucha měl na Slavii podepsat prodloužení smlouvy. Jenže společně se svou zastupující agenturou Sport Invest si chtěl do kontraktu dát výstupní klauzuli, která by začínala na půldruhém milionu eur. A tady je první kámen úrazu, jak je celý příběh prezentován.

Zdálky to vypadá, že Bucha a spol. se chtěli sichrovat, aby si Slavia za mladého hráče v budoucnu neříkala nesmyslné odstupné a bránila mu třeba v pěkném přestupu. To je stále do jisté míry pravda, jenže ona „výstupka“ má být podle informací Sportu významně progresivní.

To znamená, že je navázaná na Buchův případný výkonnostní vzestup, na jeho góly a asistence ve Slavii, i na jeho možné zařazení do kádru národního týmu. V nejlepším možném případě se měla tato doložka údajně vyšplhat až do výšky čtyř milionů eur, to už je suma, která při přepočítání přesahuje sto milionů korun.

Tvrdík a vůbec celé vedení měli být a priori proti výstupní klauzuli, je to Tvrdíkův principiální postoj, tedy nepouštět hráčům do smluv tuto pomůcku, což konvenuje i s jeho dalším twitterovým výrokem, tedy že chce, aby fotbalisté setrvali v klubu alespoň dva roky, než půjdou dál.

Ve hře je odchod do Plzně

Čerstvým příkladem je aktuálně odchovanec Tomáš Souček, o kterého projevila podruhé během půl roku vážný zájem italská Fiorentina, postoj červenobílých je však takový, že reprezentačního záložníka zatím do ciziny nepustí. V živé paměti totiž mají další případ – před rokem opustil Slavii stoper Michael Lüftner poté, co FC Kodaň uhradila jeho výstupní klauzuli 1,5 milionu eur (zhruba 40 milionů korun) a Tvrdík a spol. byli bezmocní.

V jednání každopádně nastal zlom, Buchovi bylo sděleno, že je přeřazený do juniorského týmu, u čehož měl být sportovní ředitel Jan Nezmar i trenér Jindřich Trpišovský se svými kolegy. To jsou přitom muži, kteří si mladého záložníka na startu jarní části, kdy ho vytáhli do áčka, velmi chválili.

Pod Trpišovským odehrál pět ligových zápasů, z toho dva v základní sestavě. Spekuluje se o tom, že celá dramatická situace se táhne už právě od jarní části minulé sezony, do hry se proto podařilo vstoupit třetímu. Viktorii Plzeň.

Ta má podle informací Sportu možnost získat Buchu za zhruba patnáct milionů korun, a je jen na ní, jestli tuto možnost využije.

Jestli ne, platí setrvání záložníka ve slávistické juniorce. Pokud se neozve někdo další.