Šéf ČT sport Ponikelský o (ne)jednání o právech na ligu i odchodech

V Moskvě zhlédl zápas Polska se Senegalem, druhý den ráno poskytl Sportu obsáhlé interview a z Leningradského nádraží odjel Jiří Ponikelský rychlovlakem do Petrohradu, kde měl jednání o televizních právech pro velké fotbalové šampionáty po roce 2022.

Řeč se ale točila zejména kolem aktuální situace na domácím poli. I třeba o tom, zda vzhledem ke dramatickému snížení fotbalového obsahu nebude nucena Česká televize propouštět či o tom, jestli bude mít cenu dělat pořady typu Dohráno...

Až bude vyprodáno na Příbram - Opava...

Kompletní balík vysílacích práv získala O 2 , vy nemáte v ruce nic. Je to pro vás těžká porážka?

„Vývoj na trhu dlouhodobě směřuje k tomu, že dobrý sportovní obsah přichází na placené kanály. Už před šesti lety jsem říkal, že je zázrak, jaký obsah sportovní kanál České televize nabízí. Loni jsem byl na zasedání EBU, kterého se zúčastnily televize s veřejnoprávním obsahem. Britská BBC, německé ARD a ZDF a další. Tyhle stanice nechápaly, jaký obsah jsme během týdne schopni divákům nabídnout. Velké věci typu Ligy mistrů, ale třeba také mládežnický florbal, což je pro většinu veřejnoprávních programů v Evropě nemyslitelné. A jestli je to porážka? S námi nikdo nejednal. S výrazným předstihem před doběhnutím kontraktu jsme deklarovali, že máme zájem pokračovat ve vysílání první fotbalové ligy. Bohužel s námi nikdo ke stolu nezasedl. To není problém O 2 , ta dělá byznys, na ně se člověk nemůže zlobit. Má peníze, přeplatí nás a hotovo. Spíš je otázka, co primární majitel televizních práv očekává. Jestli si věří, že česká liga je natolik silná, že může skončit na placeném kanále.“

Váš názor je jaký?

„Není optimistický. Až půjdeme na utkání Příbrami s Opavou a neseženeme lístky, protože bude beznadějně vyprodáno, a ke stejné situaci dojde i na ostatních stadionech, tak teprve pak půjde o obsah, který je k placení. Stejně jako v Anglii nebo v Německu.